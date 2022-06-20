Экстрасенс назвал месяц смерти Путина – расклад Таро (видео)

Когда умрет главный враг Украины и что это поменяет / Фото: Коллаж: Сегодня

Известный экстрасенс и таролог Макс Гордеев в студии программы "Ранок з Україною" в разговоре с ведущими канала "Украина" Ириной Хоменко и Анатолием Анатоличем назвал решающую дату для Путина и объяснил, почему судьба не отпускает его.

Макс Гордеев сделал расклад на картах Таро, чтобы определить точный месяц смерти агрессора.

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В колоде 22 карты – 22 аркана. Я буду вытягивать одну за другой, и мы увидим, через сколько месяцев придет его вероятная смерть. 9 месяцев по картам… но вы должны понимать, что это вероятная смерть. Я вижу, что судьба сейчас решает, что с ним делать, – поделился Макс Гордеев с ведущими канала "Украина".

Экстрасенс отметил, что не стоит зацикливаться на вопросе смерти Путина, так как никто не знает, что будет после.

Может быть такое, что он умрет, а на его место станет человек еще хуже. Поэтому, я советую доверять звездам, судьбе и Вселенной. Они знают, что делают. Конечно, когда умрет путлер – все будут радоваться. Но он должен умереть так, что на его место не стал еще больший тиран. Я боюсь, что это будет "дон", ведь есть такие звоночки, – рассказал экстрасенс в студии "Ранок з Україною".

Смотрите видео с Максом Гордеевым в программе "Ранок з Україною", которая выходит по будням в 8:30 на телеканале "Індиго TV":

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Напомним, что канал "Украина" продолжает транслировать общенациональный марафон "Єдині новини" и участвовать в его производстве. Любимые программы и сериалы канала "Украина" выходят в эфире телеканала "Індиго TV".

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