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Стоит ли опасаться Северной Кореи и ядерного удара – мнение экстрасенса

Мила Тодоренко Мила Тодоренко Редактор
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18 июня, 13:00
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Экстрасенс Макс Гордеев в программе "Ранок з Україною" рассказал, решатся ли агрессоры применить ядерное оружие в ближайшее время
Что ожидать от дружбы Путина и Ким Чен Ына
Что ожидать от дружбы Путина и Ким Чен Ына / Фото: Коллаж: Сегодня

Экстрасенс Макс Гордеев во время разговора с ведущими канала "Украина" Ириной Хоменко и Анатолием Анатоличем рассказал, действительно ли нашу планету ждет масштабный ядерный взрыв и чего следует опасаться от дружбы Путина и Ким Чен Ына.

В СМИ появилась информация, что разведка США предполагает, что Северная Корея готовится устроить ядерный взрыв, предварительные испытания которого были в 2017-м году. Ко всему, лидер КНДР Ким Чен Ын показал гигантскую ракету и рассказал, что она имеет большую дальность и может попасть в любую точку мира. Более того, Ким Чен Ын еще и выразил поддержку Путину.

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Выпала карта дурака. Лидер КНДР, как наивный ребенок, который хочет только раздувать огонь и запугивать. Да, определенные риски есть, но это детские разговоры. Ведь Путин очень хочет напугать всех, а когда человек действительно хочет сделать что-то – он делает это молча. Это большой мыльный шарик, который треснет на вопрос: "Когда?" – поделился результатами расклада на картах Таро Макс Гордеев в "Ранку з Україною".

Экстрасенс отметил – цель Путина сейчас не просто запугать мир, но и загнать нас в угол. Таролог отметил, что нам не стоит вестись на пустые провокации, а лучше верить и идти к победе, которая, по словам Гордеева, уже совсем близко.

Смотрите видео с Максом Гордеевым в программе "Ранок з Україною", которая выходит по будням в 8:30 в эфире "Індиго TV":

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Напомним, что канал "Украина" продолжает транслировать общенациональный марафон "Єдині новини" и участвовать в его производстве. Любимые программы и сериалы канала "Украина" выходят в эфире телеканала "Індиго TV".

Вам будет интересно узнать, какой диагноз психотерапевты поставили Лукашенко.

Мила Тодоренко
Мила Тодоренко Редактор

Окончила Институт журналистики КНУ имени Тараса Шевченко. Пишу о красоте, моде, трендах и о всём, что вдохновляет поколение Z

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