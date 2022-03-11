Вершина цинизма: ECCO продолжат заботиться о россиянах, но очень сожалеют о событиях в Украине

ECCO выразили поддержку Украине, но не отказались от России / Фото: ecco.com

Принять твердую позицию – ответственный и нелегкий шаг, на который далеко не у всех хватает смелости и совести. В то время как многие мировые бренды ушли из России, перестав спонсировать убийства украинцев армией агрессора, некоторые компании не решаются закрыть свои офисы и остаются в РФ. К таким относится и бренд ECCO.

На официальном сайте датский производитель опубликовал письмо, в котором, с одной стороны, выражает сочувствие и поддержку Украине, обещая помогать беженцам, но другой рукой – "протягивает патроны" российскому оккупанту.

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Мы глубоко сожалеем о событиях в Украине и осуждаем любое насилие.



ECCO продает в Украине через дистрибьютора, у которого в магазинах ECCO работают 132 сотрудника. Мы внимательно следим за развитием событий. При необходимости мы готовы оказать помощь нашему дистрибьютору. В России, где ECCO в 2020 году приобрела дистрибьютора, работает более 1500 человек. Они и их семьи также переживают тяжелые времена. ECCO внимательно следит за развитием событий и находится в постоянном контакте с местным руководством.



Для ECCO забота о наших сотрудниках всегда является нашим главным приоритетом.



Однако ECCO, конечно же, всегда будет следовать политическим директивам, установленным правительством Дании. ECCO решила, что мы будем помогать беженцам из Украины всякий раз, когда они прибывают в районы, где работает ECCO.

Что там говорят о сидении на двух стульях? Мы никого не осуждаем, но считаем, что в такое сложное время категоричность важна, как никогда!

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Напомним, что Ukrainian Fashion Week обратились к fashion-сообществу – текст на английском, который можно переслать иностранцам.