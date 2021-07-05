Джей Ло и Бена Аффлека заметили на свидании в одинаковых нарядах (фото)

Дженнифер Лопес снова заметили на прогулке с Беном Аффлеком / Фото: instagram.com/jlo
Папарацци продолжают следить за Дженнифер Лопес и Беном Аффлеком, которые не спешат официально подтверждать свои отношения. Последний, к слову, якобы намерен сделать певице предложение руки и сердца.
Накануне влюбленную парочку заметили во время прогулки по Хэмптону. Бен и Дженнифер много улыбались и шли в обнимку. Как в старые времена. Некоторые кадры уже разлетелись по соцсетям.
Примечательно, что Аффлек и Лопес были одеты очень похоже. На Бене – худи бежевого цвета и коричневые брюки, а Джей Ло надела спортивный костюм в таком же цвете, как кофта актера. Идеальная пара)
"Бен всегда выглядит очень счастливым, когда он с Джен", – недавно сказал источник PEOPLE. Другой же инсайдер сообщил, что Лопес "проводит с Беном столько времени, сколько возможно".
В апреле этого года Дженнифер Лопес разорвала помолвку с бейсболистом Алексом Родригесом. Бен Аффлек расстался с возлюбленной актрисой Аной де Армас в январе.
Пока Дженнифер и Бен, которые уже были вместе в начале 00-х, не подтвердили свои отношения, но инсайдеры уверяют, что официальная новость о воссоединение – это всего лишь вопрос времени.
При этом отец Бена Аффлека рассказал, что ему ничего не известно о воссоединение его сына с Дженнифер Лопес.
Почему Джей Ло рассталась с Алексом Родригесом – смотрите в сюжете:
Ранее мы писали, что бывшего жениха Дженнифер Лопес Алекса Родригеса заметили в компании его экс-супруги.
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