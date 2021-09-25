Дуа Липа, Шейк, Хадид и Ратаковски в самом звездном показе Versace: смотрите фото

В показе Versace участвовали Дуа Липа, Ирина Шейк и Джиджи Хадид / Фото: Versace
Донателла Версаче пригласила Дуа Липу открывать ее показ Versace в рамках Недели моды в Милане. Дебют певицы удался – шоу началось с песни Physical, а сама Дуа Липа сменила несколько разных луков в начале и конце показа.
Смотрите, как это было:
Одежду Versace сезона 2022, состоящую из черных костюмов с разноцветными булавками, клешем и разрезами, а также пестрых платков с монограммой модного дома, продемонстрировали топовые модели: Ирина Шейк, Джиджи Хадид, Эмили Ратаковски и дочь Мадонны – Лурдес Леон.
С брендом Versace Дуа Липа уже работала в прошлом сезоне, став лицом коллекции осень-зима 2021/22.
Смотрите, как прошел показ Versace на Неделе моды в Милане в прошлом году, звездой которого была Ирина Шейк.
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