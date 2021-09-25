Дуа Ліпа, Шейк, Хадід і Емілі Ратаковскі в найзірковішому показі Versace: дивіться фото

У показі Versace брали участь Дуа Ліпа, Ірина Шейк і Джіджі Хадід / Фото: Versace

Донателла Версаче запросила Дуа Ліпу відкривати її показ Versace в рамках Тижня моди в Мілані. Дебют співачки вдався – шоу почалося з пісні Physical, а сама Дуа Ліпа змінила кілька різних луків на початку і наприкінці показу.

Дивіться, як це було:

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Одяг Versace сезону 2022, що складається з чорних костюмів із різнокольоровими шпильками, кльошем і розрізами, а також із строкатих хусток з монограмою модного будинку, продемонстрували топові моделі: Ірина Шейк, Джіджі Хадід, Емілі Ратаковскі і дочка Мадонни – Лурдес Леон.

Ірина Шейк на показі Versace/Фото: instagram.com/versace

Лурдес Леон на показі Versace/Фото: instagram.com/versace

Джіджі Хадід на показі Versace/Фото: instagram.com/versace

Емілі Ратаковскі на показі Versace/Фото: instagram.com/versace

З брендом Versace Дуа Ліпа вже працювала в минулому сезоні, ставши обличчям колекції осінь-зима 2021/22.

Дивіться, як пройшов показ Versace на Тижні моди в Мілані минулого року, зіркою якого була Ірина Шейк.

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