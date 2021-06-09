"То расстрелять, то порезать на шашлыки": друг Киркорова Манукян в недоумении от оскорблений Крапивиной

Бывший бойфренд Ольги Бузовой Давид Манукян не стал молчать и вслед за поп-королем ответил продюсеру Светланы Лободы

Друг Филиппа Киркорова Дава Манукян резко отреагировал на комментарий Нателлы Крапивиной / Фото: instagram.com/natellakrapivina, instagram.com/dava_m

Похоже, в шоу-бизнесе назрел мощный скандал. После того как Филипп Киркоров в своем видеообращении разгромил продюсера Светланы Лободы Нателлу Крапивину за оскорбления, Нателла объявила, что прекращает сотрудничество со Светланой и уходит из шоу-бизнеса.

Предыстория

Все началось с премии МУЗ-ТВ, на которой собрался весь российский шоу-бизнес. На красной дорожке мероприятия Филипп Киркоров позировал в компании полуголых мужчин и Давы Манукняна – блогера и экс-бойфренда Ольги Бузовой, с которой они расстались не без скандала.

Никто не знает, что произошло в кулуарах и почему Нателлу Крапивину так возмутило появление Давы рядом с Филиппом Бедросовичем, но под их совместным фото в соцсети продюсер написала, что "таких на Кавказе расчленяют на шашлыки".

Филипп Киркоров, Даня Милохин (блогер) и Давид Манукян на премии МУЗ-ТВ / Фото: instagram.com/fkirkorov

Да и в целом весь шоубиз Крапивина назвала "цирком уродов", кроме своей уже экс-подопечной Светланы Лободы.

Отметим, что на МУЗ-ТВ в этом году многие звезды действительно выделились неординарными нарядами и поступками: Бузова прибыла на премию в клетке, Киркоров выехал на сцену в ковше, а Моргенштерн устроил скандал с матами.

Реакция Давы Манукяна

Дава Манукян (Давид Манукян), как и Филипп Киркоров, не стал отмалчиваться и тоже ответил продюсеру.

"Почему так много зла? Не нравится – не смотри! Человек уже систематически позволяет себе высказываться в мой адрес подобным образом. То расстрелять, то порезать на шашлыки!" – пишет Давид.

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Давид Манукян отреагировал на слова Нателлы Крапивиной / Фото: скриншот

Отметим, что ранее в интервью Ксении Собчак Нателла Крапивина на вопрос о Даве Манукяне сказала: "Как говорил мой дед: "Расстрелять".

В Instastories Давид также признался, что ему "нравится делать всякие провокации", потому что "он такой человек и меняться не собирается".

Давид Манукян заявил, что ему нравится создавать провокации / Фото: instagram.com/dava_m

Кстати, Филипп Киркоров недавно создал еще один повод для обсуждений, выставив в Instagram свое полуголое фото с ретушью.

Смотрите интервью Нателлы Крапивиной для Ксении Собчак, где продюсер объяснила свое отношение к Даве Манукяну: