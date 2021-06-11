DOROFEEVA выпустила новую песню, в которой фаны услышали MARUV и Ранеток (видео)

Смотрите новый клип Нади на трек "Почему"

DOROFEEVA выпустила клип на песню "Почему" / Фото: YouTube

DOROFEEVA, которая на той неделе дала свой первый сольный концерт в Киеве, выпустила новый клип. Надя представила поклонникам песню "Почему", которая звучала во время ее шоу в столице.

Новое видео Дорофеевой вышло очень драматичным, несмотря на довольно зажигательную мелодию, под которую хочется танцевать.

DOROFEEVA в клипе на песню "Почему" снялась в двух образах / Фото: YouTube

В ролике певица предстала в двух образах: вся в черном и в белом. Во втором варианте у Нади неожиданно розовые волосы.

Смотрите клип DOROFEEVA – Почему

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В песне "Почему" есть строчка "Crying on the dancefloor". Голос, которым Надя это произносит, очень похож на голос MARUV. Это заметили и поклонники Дорофеевой. А еще песню сравнили с музыкой группы "Ранетки".

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"Я один слышу в английской фразе голос Марув, а не Нади?"

"Я одна слышу стиль "Ранеток" из 2000-х?"

Скриншот: YouTube

Скриншот: YouTube

В целом песню и видео DOROFEEVA поклонники приняли хорошо – в комментариях под видео, опубликованном в YouTube-канале певицы много комплиментов и похвалы.

"Крутая, неимоверно классная Надя и прикольная песня"

"Какая классная песня, и клип достоин внимания"

Скриншот: YouTube

Ранее мы рассказывали, что Время и Стекло воссоединились на первом концерте Нади Дорофеевой.