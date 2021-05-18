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Дорофеева показала стринги-скорпионы за 1000 грн под салатовым платьем

18 мая, 22:30

Инна Петрова

Не все подписчики певицы оценили ее новое фото

/ Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

Певица Надя Дорофеева, которая отпраздновала Пасху в селе с победителем "Голосу країни", привлекала внимание своих фолловеров откровенным кадром. Она сделала фотографию, на которой показала нижнее белье.

"Фото для привлечения внимания", – написала Дорофеева в Instagram и анонсировала сольный концерт.

Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

Черные стринги с зеленым скорпионом от украинского бренда Zhilyova lingerie, к слову, стоят $39.

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Скриншот: zhilyova.com

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Подписчики Нади оценили кадр, но есть и те, кому он не понравился:

Скриншот: instagram.com/nadyadorofeeva

Ранее мы писали, что Надя Дорофеева потроллила саму себя в юности: Что это такое?

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Надя Дорофеева

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