Должны быть у каждого: 7 Viber-каналов для переселенцев из Украины / Фото: Коллаж: Сегодня

Миллионы украинцев выехали за границу из-за вторжения РФ. Адаптация в новой стране – сложность для людей, которые не знают языка. "Сегодня" расскажут о 7 каналах в Viber, где переселенцы найдут ответы на актуальные вопросы о переезде в 7 европейских стран.

Почему стоит подписаться на Viber-каналы

В 7 Viber-каналах делятся информацией для беженцев в Польше, Молдове, Румынии, Чехии, Словакии, Венгрии и Германии. Вы найдете:

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контакты организаций для получения материальной помощи.

контакты для бесплатной медицинской и гуманитарной помощи.

организации, которые предоставляют психологические консультации.

магазины с бесплатными товарами первой необходимости.

советы для пересечения границы.

контакты бесплатных горячих линий для консультаций.

информацию о бесплатном обучение и поиске работы.

логистику поиска пропавших людей.

Подписавшись на канал, вы облегчите процесс адаптации в стране, ведь получите бесплатную онлайн-поддержку и помощь. В 7 каналах найдете сообщение в закрепленном режиме со ссылкой на чат с переселенцами, которые делятся советами и опытом переезда. На официальные каналы подписалось примерно 400 тыс. украинцев.

Недавно мы рассказывали, как эвакуироваться и найти бесплатное жилье в Украине.