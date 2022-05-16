Мають бути в кожного: 7 Viber-каналів для переселенців з України

Корисні групи та канали в Viber, які стануть у нагоді за кордоном / Фото: Колаж: Сьогодні
Мільйони українців виїхало за кордон через вторгнення РФ. Адаптація в новій країні – складність для людей, які не знають мови. "Сьогодні" розкажуть про 7 каналів у Viber, де переселенці знайдуть відповіді на актуальні питання про переїзд до 7 європейських країн.
У 7 Viber-каналах діляться інформацією для біженців в:
Чому варто підписатися на Viber-канали
- контакти організацій для отримання матеріальної допомоги.
- контакти для безкоштовної медичної та гуманітарну допомоги.
- організації, що надають психологічні консультації.
- магазини з безкоштовними товарами першої необхідності.
- поради для перетину кордону.
- контакти безоплатної гарячі лінії для консультацій.
- інформацію про безоплатне навчання та пошук роботи.
- логістику пошуку зниклих людей.
Підписавшись на канал, ви полегшите процес адаптації в країні, бо матимете безоплатну онлайн-підтримку та допомогу. В 7 каналах знайдете повідомлення в закріпленому режимі з посиланням на чат з переселенцями, які діляться порадами та власним досвідом переїзду. На офіційні канали підписалися приблизно 400 тис. українців.
Нещодавно ми розповідали, як евакуюватися та знайти безплатне житло в Україні переселенцям.