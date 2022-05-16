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Мають бути в кожного: 7 Viber-каналів для переселенців з України

Ліліана Григорак
16 травня, 16:10
Підписавшись на інформативні канали, знайдете відповіді на актуальні питання про пошук роботи, житла чи отримання фінансової допомоги

Корисні групи та канали в Viber, які стануть у нагоді за кордоном / Фото: Колаж: Сьогодні

Мільйони українців виїхало за кордон через вторгнення РФ. Адаптація в новій країні – складність для людей, які не знають мови. "Сьогодні" розкажуть про 7 каналів у Viber, де переселенці знайдуть відповіді на актуальні питання про переїзд до 7 європейських країн.

У 7 Viber-каналах діляться інформацією для біженців в:

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Чому варто підписатися на Viber-канали

  • контакти організацій для отримання матеріальної допомоги.
  • контакти для безкоштовної медичної та гуманітарну допомоги.
  • організації, що надають психологічні консультації.
  • магазини з безкоштовними товарами першої необхідності.
  • поради для перетину кордону.
  • контакти безоплатної гарячі лінії для консультацій.
  • інформацію про безоплатне навчання та пошук роботи.
  • логістику пошуку зниклих людей.

Підписавшись на канал, ви полегшите процес адаптації в країні, бо матимете безоплатну онлайн-підтримку та допомогу. В 7 каналах знайдете повідомлення в закріпленому режимі з посиланням на чат з переселенцями, які діляться порадами та власним досвідом переїзду. На офіційні канали підписалися приблизно 400 тис. українців.

Нещодавно ми розповідали, як евакуюватися та знайти безплатне житло в Україні переселенцям.