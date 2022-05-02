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Как эвакуироваться и найти бесплатное жилье в Украине переселенцам

Лилиана Григорак Лилиана Григорак Редактор Life Сегодня
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2 мая, 17:03
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Новый проект "Там, где вас ждут" упростил процесс эвакуации и поиска бесплатного временного убежища
Как эвакуироваться и найти бесплатное жилье в Украине переселенцам
Как эвакуироваться и найти бесплатное жилье в Украине переселенцам / Фото: Telegram: Ukraine NOW [photo]

Украинцы продолжают эвакуироваться из горячих точек в более безопасные регионы. "Укрзализныця" вместе с Министерством цифровой трансформации и Офисом Президента Украины, реализовали проект "Там, где вас ждут". Цель инициативы – упростить процесс эвакуации, поиска жилья и получения гуманитарной помощи на новом месте украинцам, вынужденно покинувших дома из-за агрессии РФ. Об этом сообщили в Telegram-канале "Укрзализныци".

В пределах проекта создали сайт с информацией об актуальном количестве мест в регионах Украины для временно переселенных. Дополнительно украинцы найдут по ссылке контактные центры, куда смогут обратиться с запросом.

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Местные органы власти будут сопровождать эвакуированных украинцев от вокзалов до места расселения. На 5 вокзалах (в Киеве, Харькове, Одессе, Запорожье и Лозовой) стюарды будут регистрировать в системе желающих эвакуироваться, а также помогут определиться с местом временного поселения.

На 4 вокзалах (во Львове, Ужгороде, Черновцах и Ивано-Франковске) эвакуированных и предварительно зарегистрированных в системе, будут встречать другие сотрудники железной дороги и волонтеры, которые сконтактируют их с представителями местных властей. Далее их отвезут к временному "дому".

Регистрируют переселенцев не только на вокзалах, но и на 8 рейсах поездов "Укрзализныци":

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  • 1. №209/210 Харьков – Ивано-Франковск.
  • 2. №233/234 Покровск – Чоп.
  • 3. №219/220 Запорожье – Львов.
  • 4. №238/237 Одесса – Ужгород.
  • 5. №136/135 Одесса – Черновцы.
  • 6. №13/14 Киев – Солотвино.
  • 7. №43/44 Киев – Ивано-Франковск.
  • 8. №45/46 Лозовая – Ужгород.

Пассажиры могут оставить заявку на эвакуацию с проживанием самостоятельно через контактный центр Укрзализныци по номеру 0800503111. Операторы проконсультируют пассажиров по основным вопросам и внесут данные пассажира в регистрационную форму. Тем же, кто по каким-то причинам не успел сделать это самостоятельно, будут помогать наши работники на вокзалах и поездах, – отмечают в Telegram-канале "Укрзализныци".

Узнайте также, как общаться в новой стране без знания языка.

Лилиана Григорак
Лилиана Григорак Редактор Life Сегодня Больше статей автора
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