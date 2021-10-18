Комаровский о фейковых медицинских статьях от его имени: Это напрямую убивает людей

Доктор Комаровский призывает не доверять интернет-статьям от "его имени" / Фото: пресс-служба
Множество фейковых статей, якобы авторства Комаровского и с фрагментами его несуществующих интервью, ежедневно публикуются в интернете. По словам доктора, в вопросах лечения любых заболеваний украинцам не нужно быть такими доверчивыми к непроверенным источникам.
Если вы видите какой-то непонятный сайт, где доктор Комаровский продает лекарства – то это шарлатаны, которые просто взяли мою фотографию. У людей даже на это не хватает мозгов. Звонит мне мой друг: "Знаешь, что я сейчас делаю? Читаю твое интервью про лекарства для лечения гипертонической болезни". Уже не смешно, – делится Евгений Комаровский.
Ранее Комаровский также объяснил, почему вакцинация в автобусе может быть безопаснее, чем в больнице.
Неконтролируемость информации медицинской тематики на различных сайтах – одна из важнейших проблем в стране, которая приводит к трагичным для населения последствиям касаемо их здоровья, убежден доктор Комаровский.
При этом киберполиция – ноль. Полиция – ноль. Это вопрос не только в том, что это меня дискредитирует. Это напрямую убивает людей. Люди читают, им рассказывают, что все ваши болезни от глистов. "Вот, купите у нас лекарства", "Комаровский выбил для вас государственную программу" – люди в это верят, – рассказывает доктор.
Также, кандидат медицинских наук советует украинцам скептически относиться не к вакцинам и к вакцинации в целом, а к лекарствам, которые они покупают в интернете.
Смотрите полное интервью Евгения Комаровского:
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