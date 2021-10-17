Действительно ли Pfizer вызывает миокардит? Ответил доктор Комаровский (видео)

Врач-педиатр Евгений Комаровский объяснил, стоит ли вакцинироваться Pfizer и какая вакцина наиболее эффективна в защите от COVID-19

Евгений Комаровский ответил, на самом ли деле Pfizer вызывает миокардит / Фото: YouTube

Кандидат медицинских наук и самый известный доктор Украины Евгений Комаровский в студии программы "Украина с Тиграном Мартиросяном" на телеканале "Украина 24" ответил на самые популярные вопросы, касающиеся вакцинации и коронавируса.

По словам Комаровского, на сегодня все вакцины, которые зарегистрированы в нашей стране, выполняют свои функции по защите организма и могут спасти от тяжелых случаев, в том числе и реанимации.

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Ключевой момент – вакцинация от коронавируса не дает вам гарантии, что вы не заболеете. Но она многократно уменьшает риск того, что вы попадете в реанимацию, – говорит Евгений Комаровский.

По эффективности вакцинации в защите от заболевания, на первом месте РНК вакцины – Moderna и Pfizer. Однако есть информация, что Pfizer вызывает миокардит (воспаление сердечной мышцы).

Вот, что об этом говорит Комаровский:

Вакцина Pfizer реально вызывает миокардит с вероятностью один на на десять тысяч доз. Как правило эти миокардиты заканчиваются двумя сутками госпитализации. Они проходят сами по себе. Но если ты заболеешь коронавирусом, то вероятность тяжелого миокардита у тебя будет 5%.

Смотрите полное интервью с Евгением Комаровским:

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Напомним, что ранее доктор Комаровский рассказал как уберечься от Йота-вируса и насколько он опасен, в сравнении с Дельтой.

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