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Доктор Комаровский объяснил, нужно ли вакцинироваться, если переболел COVID-19

Марина Григоренко Марина Григоренко редактор
17 октября, 15:01
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Кандидат медицинских наук и врач-педиатр высшей категории Евгений Комаровский рассказал, необходимо ли вакцинироваться, если перенесли коронавирус и не опасно ли это
Доктор Комаровский рассказал о вакцинации после коронавируса
Доктор Комаровский рассказал о вакцинации после коронавируса / Фото: pixabay.com, скриншот

Известный детский врач Евгений Комаровский в студии программы "Украина с Тиграном Мартиросяном" на телеканале "Украина 24" ответил на волнующие украинцев вопросы касаемо коронавируса.

Один из самых популярных вопросов среди людей, которые переболели COVID-19, о необходимости их вакцинации – не опасно ли это для здоровья? Ведь, по убеждению большинства населения, если они уже сталкивались с коронавирусом, то у них есть антитела и прививаться не нужно. Что думает по этому поводу Комаровский:

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Успокойтесь, в этом нет реального риска. Всемирная организация здравоохранения говорит – нужно. А если мы заболели недавно? А если у нас много антител? Идите и вакцинируйтесь, как только у вас есть возможность дойти до пункта вакцинации. Нет риска того, что, если у вас антитела и вас привьют, вам от этого станет плохо. Опыт семи миллиардов вакцинаций говорит о том, что это неопасно – рассказывает Евгений Комаровский.

Доктор Комаровский прокомментировал необходимость вакцинации переболевшим COVID-19
Доктор Комаровский прокомментировал необходимость вакцинации переболевшим COVID-19 / Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

По словам доктора, бывают исключения в зависимости от тяжести перенесенного коронавируса.

Много вирусологов говорят о том, что если человек перенес болезнь в среднетяжелой или тяжелой форме, то он может не прививаться полгода. Полгода нужно подождать, а потом все равно прививаться.

Также, если человек переболел COVID-19 в легкой форме, Комаровский все-равно советует сделать вакцину.

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Смотрите полный выпуск программы с Евгением Комаровским:

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Марина Григоренко
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