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Комаровский объяснил, почему вакцинация в автобусе может быть безопаснее, чем в больнице

Инна Петрова Инна Петрова Редактор раздела "Звезды"
17 октября, 14:30
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Сейчас в каждом городе Украины действуют центры массовой вакцинации, где можно получить свою дозу препарата. Но гигиенично ли вакцинироваться в торговых центрах, автобусах и других пунктах?
Безопасно ли вакцинироваться в центрах массовой вакцинации - ответ Комаровского
Безопасно ли вакцинироваться в центрах массовой вакцинации - ответ Комаровского / Фото: Коллаж: Сегодня

Врач-педиатр Евгений Комаровский, говорит, что пункты массовой вакцинации – это вопле нормальная и безопасная практика.

Главным условием для вакцинации в таком центре должна быть возможность оказания неотложной медицинской помощи.

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Если у вас вдруг случится анафилактический шок, что может быть у одного из ста тысяч, то нужно ввести вам вовремя определенные препараты и эти препараты должны быть. Если эти препараты есть в "скорой помощи" или в торговом центре – вакцинируйтесь, я не вижу в этом никаких проблем, – говорит доктор Комаровский в в студии программы "Украина с Тиграном Мартиросяном" на телеканале "Украина 24".

В центре вакцинации должны обеспечить оказание неотложной медпомощи / Фото: YouYube

Этим летом в Киеве пассажирский автобус переоборудовали в центр вакцинации. Оказывается, в таком месте может быть в разы безопаснее получить вакцину, нежели в больнице.

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Иногда автобус безопаснее, чем коридор в клинике, где вы встретите кучу сопливых детей, – говорит Комаровский.

Он добавил, что главное – соблюдение стерильности и условий хранения вакцины, тогда место, в котором проводят вакцинацию уже не так важно.

Инна Петрова
Инна Петрова Редактор раздела "Звезды"

Автор текстов о знаменитостях из мира шоу-бизнеса, а также материалов о модных тенденциях в современной beauty- и fashion-индустрии. Закончила факультет журналистики МГУ. Имеет 5-летний опыт работы в масс-медиа. Писала о кино и культуре для “ГидМариуполь”, сотрудничала с изданиями Tochka.net, Bigmir.net.

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