Доктор Комаровский ответил, можно ли при насморке капать антибиотики в нос

При насморке капать антибиотики в нос ребенку не нужно, это формирует устойчивость к препаратам / Фото: Коллаж: Сегодня

Если антибиотик продается в капельках, значит, его можно закапать в нос при насморке? Доктор Комаровский в программе "Ранок з Україною" на телеканале "Украина" рассказал, в каких случаях этот препарат нужно именно так использовать и когда это не принесет никакого эффекта.

Если у ребенка насморк и врач предложил капать антибиотик в нос – меняйте врача, предупредил Евгений Комаровский. Кандидат медицинских наук объяснил, что так использовать подобные препараты можно только в двух случаях. А именно – когда антибиотик закапывают при гнойном конъюнктивите в глаза и когда его закапывают при гнойном отите в ухо.

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Антибиотик закапывают только при гнойном конъюнктивите в глаза и гнойном отите в ухо / Фото: freepik.com

То есть когда есть замкнутая полость, откуда антибиотик не всасывается в кровь, и когда в этой полости можно обеспечить высокую концентрацию препарата, тогда его можно туда вводить.

Местное введение антибиотиков на кожу или на слизистые оболочки – одно из самых больших преступлений, особенно когда это делается не по инициативе медработника, – сказал Евгений Комаровский в программе "Ранок з Україною".

Потому что местное применение антибиотиков в большинстве случаев не позволяет обеспечить его высокую концентрацию в тканях. А низкая концентрация препарата приводит к тому, что бактерии вырабатывают устойчивость к антибиотикам. И это чуть ли не самая острая проблема медицины 21-го века.

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Когда антибиотик в любой концентрации капается в нос, то такое действие неэффективное, – сказал врач-педиатр высшей категории в интервью для телеканала "Украина". – Антибиотик стекает по задней стенке глотки и попадает в желудок. Это идеальная модель формирования устойчивости к антибиотикам. Врач, который посоветовал капельки антибиотиков в нос, – это не врач.

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