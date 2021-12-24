Доктор Комаровский ответил, можно ли при насморке капать антибиотики в нос

При насморке капать антибиотики в нос ребенку не нужно, это формирует устойчивость к препаратам / Фото: Коллаж: Сегодня
Если антибиотик продается в капельках, значит, его можно закапать в нос при насморке? Доктор Комаровский в программе "Ранок з Україною" на телеканале "Украина" рассказал, в каких случаях этот препарат нужно именно так использовать и когда это не принесет никакого эффекта.
То есть когда есть замкнутая полость, откуда антибиотик не всасывается в кровь, и когда в этой полости можно обеспечить высокую концентрацию препарата, тогда его можно туда вводить.
Местное введение антибиотиков на кожу или на слизистые оболочки – одно из самых больших преступлений, особенно когда это делается не по инициативе медработника, – сказал Евгений Комаровский в программе "Ранок з Україною".
Когда антибиотик в любой концентрации капается в нос, то такое действие неэффективное, – сказал врач-педиатр высшей категории в интервью для телеканала "Украина". – Антибиотик стекает по задней стенке глотки и попадает в желудок. Это идеальная модель формирования устойчивости к антибиотикам. Врач, который посоветовал капельки антибиотиков в нос, – это не врач.
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