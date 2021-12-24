Лікар Комаровський відповів, чи можна при нежиті капати антибіотики в ніс

При нежиті капати антибіотики в носа дитині не потрібно, це формує стійкість до препаратів / Фото: Колаж: Сьогодні

Якщо антибіотик продається в крапельках, виходить, його можна закапати в ніс при нежиті? Доктор Комаровський у програмі "Ранок з Україною" на телеканалі "Україна" розповів, у яких випадках цей препарат потрібно саме так використовувати і коли це не дасть жодного ефекту.

Якщо у дитини нежить і лікар запропонував капати антибіотик у ніс – змінюйте лікаря, попередив Євген Комаровський. Кандидат медичних наук пояснив, що так використовувати подібні препарати можна лише у двох випадках. А саме коли антибіотик закапують при гнійному кон'юнктивіті в очі і коли його закапують при гнійному отиті у вухо.

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Антибіотик закопують тільки при гнійному кон'юнктивіті в очі та гнійному отиті у вухо / Фото: freepik.com

Тобто коли є замкнута порожнина, звідки антибіотик не всмоктується у кров, і коли в цій порожнині можна забезпечити високу концентрацію препарату, його можна туди вводити.

Місцеве введення антибіотиків на шкіру чи слизові оболонки – один із найбільших злочинів, особливо коли це робиться не з ініціативи медпрацівника, – сказав Євген Комаровський у програмі "Ранок з Україною".

Тому що місцеве застосування антибіотиків у більшості випадків не дозволяє забезпечити його високу концентрацію у тканинах. А низька концентрація препарату призводить до того, що бактерії виробляють стійкість до антибіотиків. І це майже найостріша проблема медицини 21 століття.

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Коли антибіотик у будь-якій концентрації капається в ніс, така дія неефективна, – сказав лікар-педіатр вищої категорії в інтерв'ю для телеканалу "Україна". – Антибіотик стікає по задній стінці глотки та потрапляє у шлунок. Це ідеальна модель формування стійкості до антибіотиків. Лікар, який порадив крапельки антибіотиків у ніс, – це не лікар.

Всі свої питання щодо здоров'я та дітей, і дорослих телеглядачі можуть поставити на сторінці програми "Ранок з Україною" @ranok_ua у Instagram.

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