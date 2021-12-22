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Почему опасны паровые ингаляции и чем их заменить – ответил доктор Комаровский

Светлана Евсеева Светлана Евсеева Редактор Life Сегодня
22 декабря, 07:30
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Если ребенок простудился, то не надо ему делать домашние ингаляции над картошкой. Евгений Комаровский рассказал, что так дети получают ожоги дыхательных путей
Паровые ингаляции над картошкой опаснее домашних ингаляторов, их можно заменить теплой ванной
Паровые ингаляции над картошкой опаснее домашних ингаляторов, их можно заменить теплой ванной / Фото: Коллаж: Сегодня

Вы помните, как в детстве вас накрывали одеялом над кастрюлей с горячей картошкой и просили подышать горячим паром? Родители были уверены, что это лучший способ избавиться от простудных заболеваний. Даже не думайте повторить подобную процедуру. Доктор Комаровский в программе "Ранок з Україною" на канале "Украина" объяснил, к чему это на самом деле может привести.

Мы живем в 21 веке, но до сих пор пользуемся бабушкиными методами, когда болеет наш ребенок. Причем мало кто из взрослых не испытал на себе "ингаляции картошкой".

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Нет ни одной болезни, на течение которой можно повлиять в лучшую сторону паровыми ингаляциями, – предупредил доктор Комаровский в интервью для канала "Украина". – Забудьте про них.

Врач-педиатр высшей категории объяснил, что жителям нашей страны знакомы два вида паровых ингаляций:

  1. Первый – когда используется специальный паровой ингалятор, который внешне похож на чайник: его втыкают в розетку, из горлышка идет пар, вы им дышите.
  2. Второй – совершенно жуткий метод, когда и дети, и взрослые дышат горячим паром над картошкой, накрывшись одеялом или пледом.

Любой родитель, который пытается таким образом лечить своего ребенка, совершает преступление, – предупредил кандидат медицинских наук в программе "Ранок з Україною". – Потому что когда ребенок вдыхает горячий пар, вы не можете в этот момент регулировать его температуру. К тому же ребенок может опуститься ниже, чем надо, к источнику пара и получить ожоги дыхательных путей.

Что же тогда делать? Евгений Комаровский предложил представить ту слизь, которая засохла у ребенка в горле и в носу, в виде комка сухого пластилина. Он образовался из-за сухого и теплого воздуха в помещении, где спал ребенок.

Обычная теплая ванна помоет ребенку избавиться от слизи в носу и заменит домашнюю ингаляцию
Обычная теплая ванна помоет ребенку избавиться от слизи в носу и заменит домашнюю ингаляцию / Фото: freepik.com

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Если на этот сухой комок воздействовать паром, то он размокнет, его можно будет высморкать или откашлять.

Если же ребенка с пересохшей носоглоткой просто посадить в ванну с теплой водой, и он просидит 15-20 минут в ней и будет дышать теплым воздухом практически со 100% влажностью, эффект будет такой же, но при этом риска ожога дыхательных путей вообще не будет, – объяснил доктор Комаровский.

По словам врача-педиатра высшей категории, не надо проводить паровые ингаляции в домашних условиях. Просто делайте все для того, чтобы слизь не пересыхала. Если в комнате сухо и тепло – купите увлажнитель и проветривайте комнату.

Все свои вопросы касательно здоровья и детей, и взрослых телезрители могут задать на страничке программы "Ранок з Україною" @ranok_ua в Instagram.

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Смотрите рубрику "Запитай у Комаровського" на канале "Украина" в программе "Ранок з Україною".

Читайте также Как избавиться от кашля после коронавируса.

Светлана Евсеева
Светлана Евсеева Редактор Life Сегодня Больше статей автора
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