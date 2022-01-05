Доктор Комаровский объяснил, как помочь ребенку, чтобы не закладывало уши

Помочь ребенку, чтобы ему не закладывало уши, можно дав малышу еду или питье / Фото: Коллаж: Сегодня

Несмотря на ограничения из-за пандемии, многие украинцы продолжают путешествовать и берут с собой маленьких детей. Евгений Комаровский в программе "Ранок з Україною" на канале "Украина" дал несколько советов родителям, как сделать комфортным полет для малышей.

До сих пор бытует мнение, что маленьких детей нельзя брать с собой, если вы собираетесь лететь. Иначе это навредит здоровью ребенка.

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Вы можете летать с малышами любого возраста, – сказал доктор Комаровский программе "Ранок з Україною". – Но есть одно небольшое исключение. Как правило, не рекомендуется брать с собой новорожденных детей.

По словам врача-педиатра высшей категории, это связано с анатомической структурой под названием "слуховая труба", которая находится между ухом и носом. Через нее осуществляется вентиляция в полости уха.

Можно летать с детьми старше 2-х недель от рождения, "вооружившись" солевыми каплями для носа и питьем / Фото: unsplash.com

У малышей, особенно у новорожденных и недоношенных детей, эта труба очень тоненькая. И во время полета за счет разности давления возможен ее спазм, что вызывает очень неприятные ощущения и в дальнейшем чревато определенными осложнениями.

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Первые две недели после рождения малыша (или если он недоношенный) лучше воздержаться от полета", – посоветовал кандидат медицинских наук в интервью для канала "Украина.

Однако Евгений Комаровский предупредил, что в процессе полета пассажиров сопровождают два варианта опасностей.

Первая опасность: в салоне самолета очень сухой воздух, поэтому возможно пересыхание слизистых, что вызывает определенный дискомфорт. Если полет длительный, то лучше взять с собой солевые капельки и капать в носик ребенка, чтобы не пересыхала слизистая.

Вторая опасность: во время посадки самолета возникает спазм слуховой трубы. Это может приводить к боли в ухе и к заложенности ушей.

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Поэтому, как только объявили, что самолет идет на посадку, желательно дать ребенку еду или питье. Именно глотательные движения облегчают спазм.

В некоторых ситуациях во время посадки самолета врачи рекомендуют использовать сосудосуживающие капли, которые капаются в нос. Но выбрать этот препарат нужно с врачом накануне путешествия.

Все свои вопросы касательно здоровья и детей, и взрослых телезрители могут задать на страничке программы "Ранок з Україною" @ranok_ua в Instagram.

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