Лікар Комаровський пояснив, як допомогти дитині, щоб не закладало вуха

Допомогти дитині, щоб їй не закладало вуха, можна давши малюкові їжу чи питво / Фото: Колаж: Сьогодні

Незважаючи на обмеження через пандемію, багато українців продовжують подорожувати і беруть із собою маленьких дітей. Євген Комаровський у програмі "Ранок з Україною" на каналі "Україна" дав кілька порад батькам, як зробити комфортним політ для малюків .

Досі існує думка, що маленьких дітей не можна брати з собою, якщо ви збираєтесь летіти. Інакше це зашкодить здоров'ю дитини.

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Ви можете літати з малюками будь-якого віку, – сказав лікар Комарівський програмі "Ранок з Україною". – Але є один невеликий виняток. Як правило, не рекомендується брати із собою новонароджених дітей.

За словами лікаря-педіатра вищої категорії, це пов'язано з анатомічною структурою під назвою "слухова труба", яка знаходиться між вухом та носом. Через неї здійснюється вентиляція в порожнині вуха.

Можна літати з дітьми старше 2-х тижнів від народження, "озброївшись" сольовими краплями для носа та питтям / Фото: unsplash.com

У малюків, особливо у новонароджених та недоношених дітей, ця труба дуже тоненька. І під час польоту за рахунок різниці тиску можливий її спазм, що викликає дуже неприємні відчуття і надалі загрожує певними ускладненнями.

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Перші два тижні після народження малюка (або якщо він недоношений) краще утриматися від польоту", – порадив кандидат медичних наук в інтерв'ю для каналу "Україна.

Проте Євген Комаровський попередив, що у процесі польоту пасажирів супроводжують два варіанти небезпек.

Перша небезпека: в салоні літака дуже сухе повітря , тому можливе пересихання слизових оболонок, що викликає певний дискомфорт. Якщо політ тривалий, краще взяти з собою сольові крапельки і капати в носик дитини, щоб не пересихала слизова.

Друга небезпека: під час посадки літака виникає спазм слухової труби. Це може призводити до болю у вусі та до закладеності вух.

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Тому як тільки оголосили, що літак йде на посадку, бажано дати дитині їжу чи питво. Саме ковтальні рухи полегшують спазм.

У деяких ситуаціях під час посадки літака лікарі рекомендують використовувати судинозвужувальні краплі, які капаються в ніс . Але вибрати цей препарат потрібно з лікарем напередодні подорожі.

Всі свої питання щодо здоров'я та дітей, і дорослих телеглядачі можуть поставити на сторінці програми "Ранок з Україною" @ranok_ua у Instagram.

Дивіться рубрику "Запитай у Комаровського" на каналі "Україна" у програмі "Ранок з Україною".

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