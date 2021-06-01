Дочь Пугачевой умилила Сеть своей искренностью на новом видео: Какая прелесть

Дочь Аллы Пугачевой растрогала поклонников своей искренностью / Фото: instagram.com/maxgalkinru
Максим Галкин и Алла Пугачева воспитывают двойняшек Лизу и Гарри. У себя в Instagram счастливые родители часто публикуют видео и фото своих детей. В Сети всегда умиляются талантам двойняшек – они готовят, стихи рассказывают, поют. В честь Международного дня защиты детей, который отмечается сегодня, Максим Галкин поделился архивным видео дочки.
Как признался юморист, это одно из самых любимых его видео. В кадре Лизе всего три с половиной годика. Она демонстрирует свои знания французского языка. Девочка похвасталась, что на ее цветок села божья коровка.
"Это божья коровка! Папа хочешь ее поддержать?! Ой-ой! Она сползает, я хочу ее маме показать! Пойдем скорее домой", – восторженно рассказала дочь Аллы Пугачевой.
Но Лиза не успела показать маме свою находку – божья коровка улетела. Девочка очень расстроилась и папа ее успокаивал.
Поклонников Пугачевой и Галкина покорила искренность маленькой Лизы.
- "Лизонька милая, нежная и такая трогательная"
- "Ну какой чудесный ребенок. Сколько любви и доброты прививается детям"
- "Чудесное видео! Можно смотреть много раз, искренние эмоции, добрый ребенок!"
Поклонников растрогало новое видео Лизы Галкиной / Фото: instagram.com/maxgalkinru
Поклонников растрогало новое видео Лизы Галкиной / Фото: instagram.com/maxgalkinru
Поклонников растрогало новое видео Лизы Галкиной / Фото: instagram.com/maxgalkinru
Поклонников растрогало новое видео Лизы Галкиной / Фото: instagram.com/maxgalkinru
Напомним, Гарри и Лиза Галкины родились в 2013 году. Сейчас им семь лет. Внук Аллы Пугачевой Никита Пресняков рассказал, что дети растут смышлеными и очень творческими детьми.
Не так давно Лиза исполнила на французском языке одну из самых популярных песен Аллы Пугачевой – "Миллион алых роз", а Гарри сыграл на пианино свою любимую песню на украинском языке.
Стоит отметить, что дети Пугачевой и Галкина не боятся камеры и всегда с удовольствием демонстрируют свои таланты. Недавно двойняшки продемонстрировали свое актерское мастерство.