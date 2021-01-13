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Младшая дочь Пугачевой спела легендарный хит мамы "Миллион алых роз" – видео

Сегодня, 14:03

Видео появилось в Instagram

Сейчас Алла Пугачева не выступает, а занимается воспитанием своих двойняшек – Гарри и Лизы. Похоже, девочка собирается пойти по стопам своей мамы. В Сети появилось видео, как дочь Галкина и Пугачевой исполняет легендарный хит Примадонны "Миллион алых роз".

Видео появилось на фан-странице Instagram-аккаунта Лизы Галкиной в честь дня рождения Раймонда Паулса – автора популярной песни. Девочка предстала в нежном персиковом платье. Видно, что Лизе комфортно на сцене.

"С Днём Рождения, Раймонд! Поёт Лиза", – подписали ролик.

(@elizaveta_galkinaa)

Поклонники оценили выступление девочки. "Мамино продолжение! Молодец!", "Маленькое чудо", "Браво, Лизонька", "Достойное продолжение мамочки", – написали в Сети.

Напомним, недавно Максим Галкин показал реакцию сына Гарри на выступление Аллы Пугачевой.

Ранее Максим Галкин опубликовал забавное фото с детьми и женой.

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