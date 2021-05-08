Максим Галкин опубликовал видео прогулки с Лизой, которая рассказала о всех цветах, которые растут в саду у звезд

Помните, как дети Аллы Пугачевой на Пасху поздравляли звездную маму? Тогда нам казалось, что Лиза не может удивить нас уже ни чем, но мы ошиблись. Максим Галкин опубликовал видео, в котором его с Примадонной дочь рассказывает о цветах.

Артист с наследницей прогулялись по своему саду, где уже расцвело очень много разных цветов. Мы отгадали названия не всех, в отличие от маленькой Лизы, которая назвала каждое растение.

В саду у Пугачевой растут гиацинты, нарциссы, колокольчики, розы, гортензии и даже барбарис. Конечно, подписчики Галкина просто в восторге от познаний девочки.

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"Из всей детей шоу-бизнеса дети Галкина самые умные"

"Максим, вы чудесный отец! И детки у вас просто чудо!"

"Никогда не думала, что буду фанатом Лизы Галкиной... Супер дети!"

Скриншот: instagram.com/maxgalkinru

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