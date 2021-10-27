Dior выпустили коллекцию посуды к Хэллоуину, которую мы уже хотим поставить на стол (фото)

Коллекция посуды Dior к Хэллоуину 2021 / Фото: dior.com
Французский дом Dior производит не только одежду, но и славится своими коллекциями домашнего декора. С приближением Хэллоуина бренд пригласил художника по иллюстрации Пьетро Руффо и керамиста Жана Роже, чтобы создать ряд предметов интерьера в стиле жуткого праздника.
Над новой коллекцией посуды также работала креативный директор Dior Мария Грация Кьюри. В нее вошли: керамические фигуры тыквы, фарфоровые тарелки Руффо с тематическими иллюстрациями, вдохновленными старинными картами Таро и концепцией мистических предсказаний, а также свечи для дома.
Как сказано в официальном релизе дома Dior:
Замысловатые украшения Руффо выполнены в черно-белых тонах, передают завораживающую и манящую загадочность.
Все это еще больше указывает на любовь кутюрье Кристиана Диора к астрологии.
Также в коллекцию вошли и другие столовые приборы, которые отсылают к жуткому готическому стилю.
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