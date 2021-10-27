Dior випустили колекцію посуду до Геловіну, яку ми вже хочемо поставити на стіл (фото)

Колекція посуду Dior до Геловіну 2021 / Фото: dior.com
Французька будинок Dior виробляє не лише одяг, а й славиться своїми колекціями домашнього декору. З наближенням Геловіну бренд запросив художника з ілюстрації П'єтро Руффо та кераміста Жана Роже, щоб створити ряд предметів інтер'єру в стилі моторошного свята.
Над новою колекцією посуду також працювала креативний директор Dior Марія Грація Кьюрі. До неї увійшли: керамічні фігури гарбуза, порцелянові тарілки Руффо з тематичними ілюстраціями, натхненні старовинними картами Таро і концепцією містичних прогнозів, а також свічки для дому.
Як сказано в офіційному релізі будинку Dior:
Складні прикраси Руффо виконані в чорно-білих тонах, передають чарівну і привабливу загадковість.
Все це ще більше вказує на любов кутюр'є Крістіана Діора до астрології.
Також у колекцію увійшли й інші столові прилади, які відсилають до моторошного готичного стилю.
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