Девушка Моргенштерна сделала ему предложение и он ответил "Да" (видео)

Рэпер Моргенштерн поделился видео, на котором запечатлен момент, когда Дилара делает ему предложение

Девушка Моргенштерна сделала ему предложение / Фото: instagram.com/influesii

Возлюбленная рэпера Моргенштерна Дилара Зинатуллина сделала ему предложение руки и сердца. Скандальный артист, который подал в суд на СБУ, ответил любимой "Да".

Трогательный и, судя по реакции Моргенштерна, неожиданный момент засняли на видео, которое рэпер опубликовал в своем Instagram-аккаунте. Все произошло во время шаббата, в окружении семьи Алишера.

"Мальчик: делает предложение. Мужчина: принимает его. Да да девочки, завидуйте, выхожу за... жену", – написал в посте Моргенштерн.

На видео 21-летняя Дилара отметила, что это Моргенштерн предложил ей сделать ему предложение и она согласилась.

Так или иначе, пара объявила о помолвке и скоро у них будет свадьба. "Принимаю поздравления, готовлюсь к девичнику и выбираю платье", – добавил рэпер в публикации.

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В марте этого года Моргенштерн подарил Диларе на день рождения чемодан с пятью миллионами рублей и красный автомобиль Range Rover.

К слову о машинах, недавно мы покатались по самым красивым местам за пределами Киева на крутом электрокаре Jaguar – смотрите фото.

Напомним, что недавно Моргенштерн выпустил новый клип, который назвал "лучшим за всю историю интернета". В этом видео, где рэпер танцует голым и тушит сигарету в тарелке "МУЗ-ТВ", также снялась Дилара Зинатуллина.

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