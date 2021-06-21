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День Святого Духа: что нельзя делать в праздник

21 июня, 09:43

Ольга Козачок

Следом за днем Святой Троицей-2021 наступает еще один важный православный праздник, посвященный Святому Духу, который имеет свои традиции и важные запреты.

Что нельзя делать в Духов день / Фото: Unsplash

Сегодня, 21 июня, наступил День Святого Духа. Он отмечается на 51-й день после Пасхи, т.е. на следующий день после Пятидесятницы и всегда – в понедельник. При этом в Украине Духов день – выходной. В нынешнем году День Святого Духа совпадает с Днем летнего солнцестояния.

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Этот христианский и народный праздник проводится в честь величия Пресвятого и Животворящего Святого Духа, т.е. одной из трех ипостасей единого Бога – Святой Троицы. Святой Дух – это лицо Троицы, через которое триединый Бог действует в человеке и церкви. В этот день, по сути, продолжается празднование Троицы, которое длится в течение трех дней. Какие главные запреты следует соблюдать в Духов день, читайте в нашей статье.

Что нельзя делать в День Святого Духа

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