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День Николая Чудотворца: приметы и что нельзя делать в этот день

22 мая, 10:50

Ольга Козачок

Николай Чудотворец является покровителем моряков и всех, кто так или иначе связан с водной стихией

22 мая - День Николая Чудотворца / Фото: Depositphotos

22 мая православные христиане празднуют День Николая Чудотворца. Праздник отмечают дважды в году, 19 декабря – День святого Николая, а 22 мая – Николая Весеннего (Николая Чудотворца).

Торжество приурочено ко дню переноса мощей святого Угодника Николая в город Бари, находящийся в Италии. В православии Николай Чудотворец считается покровителем детей, влюбленных пар, солдат, купцов, торговцев.

Не забывайте поднимать настроение родным и близким людям. Смотрите в нашем календаре идеи лучших подарков на главные праздники мая.

Николай Весенний: история праздника 22 мая

По традиции в день праздника молятся Николаю Чудотворцу, чтобы он помог вырастить хороший урожай, уберег посевы от морозов и сильных ливней, а крестьянам дал сил преодолеть тяжелые дни посевных.

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Николай Чудотворец также является покровителем моряков и всех, кто так или иначе связан с водной стихией. Именно поэтому до 22 мая не купались в водоемах. На каждом судне есть икона с изображением святого. Ему молятся, чтобы стихия не стала причиной разного рода бед.

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По обычаю, в день праздника до зари умываются росой и ходят по ней босиком, чтобы хвори отступили. Девушки умываются каплями росы, чтобы надолго сохранить красоту и молодость, а парни благодаря такому обряду набираются сил.

Что нельзя делать на Николая Весеннего 22 мая

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Источник: Сегодня

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