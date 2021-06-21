День летнего солнцестояния: красивые поздравления в открытках, стихах и смс

Сегодня День летнего солнцестояния-2021: отправляйте красивые и прикольные поздравления друзьям и близким

День летнего солнцестояния / Фото: Pixabay

Сегодня, 21 июня, День летнего солнцестояния. Не пропустите самый длинный день в году и отправьте лучшие поздравления с Днем летнего солнцестояния в стихах и смс всем друзьям, родным и близким.

Читайте также: День летнего солнцестояния: главные обряды и ритуалы

Лучшие поздравления с Днем летнего солнцестояния

***

В День летнего солнцестояния

Желаем добра, процветания,

Бесконечного сердечного тепла,

Чтобы жизнь наполненной была!



Чтобы звезды к вам благоволили,

А дела удачу приносили,

Чтобы счастлив был весь белый свет,

В радости живите, много лет!

День летнего солнцестояния: открытки / Фото: bonnycards

Короткие смс в день летнего солнцестояния

***

Сияет солнце высоко,

Солнцестояние пришло.

Земля его теплом согрета,

Сегодня день вершины лета!

Читайте также: С самым солнечным днем в году: лучшие поздравления, картинки и стихи

Красивые поздравления в День летнего солнцестояния

***

Я прошу минуточку внимания,

Чтобы с праздником поздравить вас,

В день летнего солнцестояния,

Пусть ярко светит солнышко для вас!



Сегодня втрое день длиннее ночи,

Так много можно нам всего успеть,

А ночь естественно, в три раза дня короче,

Давайте спать не будем, будем петь!



Пусть этот день вам принесет удачу,

А также много света и тепла,

Здоровье, счастье, радость, к ним в придачу,

Пусть будет жизнь прекрасна и светла!

День летнего солнцестояния / Фото: Pixabay

Прикольные поздравления в День летнего солнцестояния

***

Сегодня самый длинный день,

Неважно, что с погодой.

Традиций ты не забывай —

Объединись с природой.



Пусть каждый летний ветерок

Тебе приносит счастье,

Напейся солнышка ты впрок

И не страшны ненастья.



Хоть праздник не такой как все,

Без елки, и не блинный,

Ты друга близкого поздравь,

В день этот, самый длинный!

Реклама

День летнего солнцестояния / Фото: Pixabay

День летнего солнцестояния: поздравления в стихах

***

День летнего солнцестояния,

Сегодня радуешь ты нас.

Пора загадывать желания

В этот волшебный дивный час.



Очистите мысли и души,

Откройте сердца для любви.

В минуты волшебные летние

Простите друг другу долги.

День летнего солнцестояния: открытки / Фото: bonnycards

Прикольные смс поздравления с самым длинным днем в году

***

Возрадуйся светлому

Длинному дню

Поздравь, непременно,

Свою ты родню.



В такой долгий день

Что еще остается?

Подольше гулять

Нам сегодня придется!

День летнего солнцестояния: открытки / Фото: bonnycards

А мы недавно путешествовали за пределами Киева на электрокаре Jaguar и посетили самые инстаграмные места, о которых рассказали здесь.

Также читайте календарь летних лайфхаков, чтобы провести лето, о котором мечтали.

Смотрите видеогороскоп на 2021 год:

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в июне 2021 года в Украине.