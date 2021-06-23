Даша Хлыстун впервые показала лицо их с Максом Михайлюком дочки Арианы: фото

Даша Хлыстун показала лицо дочки / Фото: instagram.com/dasha_khlystun
Участники одного из популярных романтических реалити Макс Михайлюк и Даша Хлыстун, которая рассказала о болях после родов, впервые опубликовали фото, на которых видно лицо их маленькой дочери Арианы.
Снимки появились в Instagram Даши. Девушка уточнила, что на кадрах Ариана еще совсем маленькая – сейчас малышка выглядит иначе.
"Знакомьтесь, Михайлюк Ариана Максимовна. На этом фото она еще такая крошка. А вот скоро уже два месяца", – подписала публикацию Даша.
Даша Хлыстун показала лицо дочки / Фото: instagram.com/dasha_khlystun
Даша Хлыстун и Макс Михайлюк начали общаться летом прошлого года и спустя пару недель стали парой. В феврале этого года стало известно, что герой Макс женился на Дарье. Тогда же появилась новость, что пара ждет первенца.