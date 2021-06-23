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Даша Хлыстун впервые показала лицо их с Максом Михайлюком дочки Арианы: фото

23 июня, 16:12

Анна Пономаренко

Участник популярного романтического реалити стал отцом в конце апреля этого года. О его отношениях с Дашей стало известно летом прошлого года

Даша Хлыстун показала лицо дочки / Фото: instagram.com/dasha_khlystun

Участники одного из популярных романтических реалити Макс Михайлюк и Даша Хлыстун, которая рассказала о болях после родов, впервые опубликовали фото, на которых видно лицо их маленькой дочери Арианы.

Снимки появились в Instagram Даши. Девушка уточнила, что на кадрах Ариана еще совсем маленькая – сейчас малышка выглядит иначе.

"Знакомьтесь, Михайлюк Ариана Максимовна. На этом фото она еще такая крошка. А вот скоро уже два месяца", – подписала публикацию Даша.

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Даша Хлыстун показала лицо дочки / Фото: instagram.com/dasha_khlystun

Даша Хлыстун и Макс Михайлюк начали общаться летом прошлого года и спустя пару недель стали парой. В феврале этого года стало известно, что герой Макс женился на Дарье. Тогда же появилась новость, что пара ждет первенца.

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