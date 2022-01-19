Цвет настроения белый: 10 вариантов дизайна ногтей в главном оттенке зимы 2022

Лучшие варианты зимнего дизайна ногтей 2022 / Фото: Коллаж: Сегодня

Покуда есть на улице снег, белые ногти остаются в тренде, несмотря на то, что многие уже краем глаза посматривают на весенние варианты дизайна маникюра. Но сегодня все же уделим внимание именно снежным оттенкам.

Белые ногти очень практичны, поскольку сочетаются почти со всей одеждой, всегда выглядят стильно, особенно в тандеме с трендовыми аксессуарами, подчеркивают индивидуальность своей хозяйки. Поэтому, если вам давно хочется поэкспериментировать с белым цветом, больше не нужно искать повод — зима и нынешняя погода сделали это за вас.

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Белый маникюр может быть как однотонным, так и с разными вариантами дизайна. Что-то больше подходит для коротких ногтей, что-то для длинных. Мировые знаменитости тоже нередко выбирают белый дизайн маникюра. Карди Би, например, не изменяет своему эксцентричному стилю, но теперь уже в белом цвете.

Не предлагаем вам дизайн, как у Карди Бы — здесь на вкус и цвет. Но вот что мы для вас подобрали.

Белый маникюр 2022: 10 самых красивых дизайнов

Красивый зимний дизайн маникюра 2022 / Фото: Инстаграм

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Лучшие варианты зимнего дизайна ногтей 2022 / Фото: Инстаграм

А вот прикольная идея, выполнена не только в белом цвете, но и в топовом зимой голубом.

Давно не в моде рисунки в виде цветочков и снежинок, но вот такой дизайн будет круто смотреться не только под елкой.

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Нежный дизайн зимнего маникюра 2022 / Фото: Инстаграм

Необычно, но можно и так / Фото: Инстаграм

Для поклонников экстравагантного стиля / Фото: Инстаграм

Романтичным девушкам понравится такой дизайн зимнего маникюра 2022 / Фото: Инстаграм

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