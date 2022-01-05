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СЕГОДНЯ Lifestyle Статьи о стиле

Нет, не рано: ТОП-7 трендовых дизайнов маникюра на весну 2022

Елена Мело Тсина Елена Мело Тсина Редактор Life Сегодня
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5 января, 10:00
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В трене будут яркие, но не броские оттенки, а также бархатный эффект
Самые модные дизайны маникюра весной 2022
Самые модные дизайны маникюра весной 2022 / Фото: Коллаж: Сегодня

Не успели мы полноценно отходить с новогодним маникюром, как уже погода намекает, что пора выбирать весенние дизайны. Потому предлагаем познакомиться с рейтингом самых стильных дизайнов маникюра весны 2022.

На улице +6, совершенно никакого намека на холодную и грозную зиму. Что, в основном, больше радует, чем огорчает. Ведь так хочется добавить в жизнь больше ярких красок! И самый кайф в том, что никто не запрещает нам сделать весенний маникюр для хорошего настроения хоть завтра!

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Весна 2022: ТОП-7 самых стильных дизайнов маникюра

Нескучный розовый

Розовый – один из оттенков, который прекрасно смотрится на ногтях круглы год. Но более уместного периода для него, чем весна, найти тяжело. Но, чтобы ногти не были скучными, мастера ногтевого сервиса предлагают свою интерпретацию этого цвета.

Оливковый леопард

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Оливковый цвет начал набирать популярность еще в 2021 году, а весной 2022 специалисты сулят ему новый виток славы. Кроме того, животный принт снова возвращается в моду. Так почему бы не совместить такую красоту вместе.

Модный дизайн маникюра весной 2022 года
Модный дизайн маникюра весной 2022 года / Фото: Инстаграм

Небесно-голубой

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Когда на улице дурдомная погода, а так хочется увидеть чистое небо – рисуйте его на ногтях.

Бархатный

Такой сказочный эффект весной 2022 будет повсюду! И нет, теперь блестки не обязательно покрывать глянцевым укрепителем, ведь матовый предоставит уникальный вид.

Цветной френч

Что-то модно, что-то вышло из моды, а что-то – френч, который снова завоюет женские сердца весной 2022. Вот только не классический, а цветной. Посмотрите, как стильно он выглядит на руках Меган Фокс.

Весной 2022 будет в моде цветной френч, как у Меган Фокс
Весной 2022 будет в моде цветной френч, как у Меган Фокс / Фото: instagram.com/meganfox

Зебра

Анималистика надолго засела в ногтевых трендах, и особенное внимание весной 2022 модницы обратят на принт зебры.

Модные варианты дизайна маникюра весной 2022
Модные варианты дизайна маникюра весной 2022 / Фото: Инстаграм

Цвет Pantone 2022

Ну и, конечно, главный тренд весны 2022 – ногти в цвете Pantone. То есть, любые интерпретации сиреневого и фиолетового будут на пике популярности.

Маникюр в цвете Pantone 2022 будет на пике популярности весной
Маникюр в цвете Pantone 2022 будет на пике популярности весной / Фото: Инстаграм

Также вам будет интересно: знаменитости, которые в повседневной жизни ходят без маникюра

Елена Мело Тсина
Елена Мело Тсина Редактор Life Сегодня Больше статей автора
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