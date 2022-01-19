Колір настрою білий: 10 варіантів дизайну нігтів у головному відтінку зими 2022

Найкращі варіанти зимового дизайну нігтів 2022 / Фото: Колаж: Сьогодні

Поки є на вулиці сніг, білі нігті залишаються у тренді, незважаючи на те, що багато хто вже краєм ока поглядає на весняні варіанти дизайну манікюру. Але сьогодні все ж таки приділимо увагу саме сніговим відтінкам.

Білі нігті дуже практичні, оскільки поєднуються майже з усім одягом, завжди виглядають стильно, особливо в тандемі з трендовими аксесуарами, наголошують на індивідуальності своєї хазяйки. Тому, якщо вам давно хочеться поекспериментувати з білим кольором, більше не потрібно шукати привід – зима та нинішня погода зробили це за вас.

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Білий манікюр може бути як однотонним, так і з різними варіантами дизайну. Щось більше підходить для коротких нігтів, щось для довгих. Світові знаменитості теж часто обирають білий дизайн манікюру. Карді Бі, наприклад, не зраджує свого ексцентричного стилю, але тепер уже в білому кольорі.

Не пропонуємо вам дизайн, як у Карді Б — тут на смак і колір. Але ось що ми вам підібрали.

Білий манікюр 2022: 10 найкрасивіших дизайнів

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А ось прикольна ідея, виконана не тільки в білому кольорі, а й у зимовому топовому блакитному.

Давно не в моді малюнки у вигляді квіточок і сніжинок, але такий дизайн буде круто виглядати не тільки під ялинкою.

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