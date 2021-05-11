Что за драма вокруг кинопремии Золотой глобус? Коротко, объясняем

На днях американский актер Том Круз присоединился к бойкоту кинозвезд против премии "Золотой глобус". После того как ее жюри разоблачили в коррупции и нетолерантности, произошел настоящий скандал

Пока Европа обсуждала "Евровидение-2021", в Голливуде разразилась драма вокруг кинопремии "Золотой глобус", которую еще называют вторым "Оскаром". А причиной тому стала уже знакомая всем тема западной толерантности, которая набирает все больших оборотов.

Том Круз дерзко возвращает свои статуэтки "Золотого глобуса" организаторам, Скарлетт Йоханссон намекает на "сексистские вопросы и замечания" жюри кинопремии, а крупнейший телеканал NBC, который ежегодно транслировал церемонию, отказывается это делать в 2022-м году. Ко всему прочему еще и Netflix, который смотрит каждый второй подросток на планете, разрывает сотрудничество с "глобусом". Так что же творится в Голливуде и к чему идет скандал? Попробуем разобраться.

Том Круз на "Золотом глобусе" / Фото: Getty Images

Бойкот премии "Золотой глобус"

Бойкотировать "Золотой глобус" начали в феврале, когда Los Angeles выпустила разоблачительную статью и рассказала, что в жюри кинопремии нет темнокожих. Также издание обвинило штаб-квартиру HFPA (Голливудской ассоциации иностранной прессы), которая присуждает "Золотой глобус", в коррупции.

После давления руководство HFPA пообещало повысить прозрачность и разнообразие среди жюри. Поэтому 28 февраля, на церемонии награждения "Золотого глобуса", победителей уже выбирали с оглядкой на мнение общественности.

Несмотря на это нападки представителей киноиндустрии на премию не прекратились. Активисты и вовсе предложили членам организации уволиться. Вскоре один из членов HFPA Филипп Берк бл исключен из Ассоциации после того, как назвал движение Black Lives Matter "расистским движением ненависти".

Скарлетт Йоханссон заговорила о сексуальных домогательствах

Скарлетт Йоханссон на "Золотом глобусе" / Фото: Getty Images Реклама

Скандал продолжил развиваться, когда актриса Скарлетт Йоханссон заявила о сексистских замечаниях и вопросах со стороны членов Голливудской ассоциации. По мнению кинозвезды, они были близки к сексуальным домогательствам.

К ней присоединился ее коллега по "Мстителям" актер Марк Руффало, который написал, что реформы HFPA "обескураживают". Он отметил, что хоть и получил награду "Золотой глобус" в этом году, не может гордиться или радоваться этому.

Netflix, Amazon и WarnerMedia присоединились к протесту

Тем временем гиганты Netflix, Amazon и WarnerMedia решили прекратить сотрудничество с Голливудской ассоциацией до тех пор, пока в ней не будет решена проблема инклюзивности. Компании требуют от "Золотого глобуса" реформ.

Том Круз отдал три статуэтки "Золотого глобуса"

Том Круз вернул награды "Золотой глобус" / Фото: Getty Images

И вот, буквально вчера, Том Круз поддержал протест кинозвезд и дерзко вернул свои статуэтки "Золотой глобус" Голливудской ассоциации. Актер получал эту награду трижды: за лучшую мужскую роль в фильме "Рожденный 4 июля", за лучшую мужскую роль в фильме "Джерри Магуайр", а также за роль второго плана в картине "Магнолия".

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