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Что взять с собой на пикник: список самых нужных вещей

5 мая, 17:09

Ольга Козачок

Читайте, какие вещи и какие продукты обязательно нужно взять на пикник для приятного отдыха на природе

Пикник на природе / Фото: freepik.com

Что нужно взять с собой на пикник? Если вы как следует подготовитесь к вылазке на природу, все предусмотрите, учтете, продумаете и заранее соберете, то ваш отдых пройдет на ура, вся компания будет сыта, здорова и бесконечно довольна. А чтобы вы ничего не забыли, мы составили самый полный и полезный список нужных вещей для пикника.

Также не забывайте поднимать настроение родным и близким людям. Смотрите в нашем календаре идеи лучших подарков на главные праздники мая.

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Полезные советы, что взять на пикник: еда и напитки

Не берите на пикник скоропортящиеся продукты / Фото: freepik.com

Что взять с собой на природу из нужных вещей

Не забудьте взять коврик или подстилку / Фото: freepik.com

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В зависимости от того, на дикий или цивилизованный отдых вы отправляетесь, определится список необходимых для пикника вещей и снаряжения.

Одежда, медикаменты и средства личной гигиены

Возьмите на пикник одежду с длинным рукавом / Фото: freepik.com

Здоровье и безопасность прежде всего. А в условиях коронавируса – средства защиты всегда должны быть под рукой. Что касается погоды, даже если по прогнозу жарко и солнечно, не забывайте, что она может быть переменчивой, а вечером на природе гораздо холоднее, чем днем.

Ранее мы публиковали лучший рецепт для пикника, как приготовить скумбрию на костре. Кроме этого, Сегодня.Lifestyle делились рецептами сэндвичей для пикника.

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Источник: Сегодня

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