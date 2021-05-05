Что взять с собой на пикник: список самых нужных вещей

Читайте, какие вещи и какие продукты обязательно нужно взять на пикник для приятного отдыха на природе

Пикник на природе / Фото: freepik.com

Что нужно взять с собой на пикник? Если вы как следует подготовитесь к вылазке на природу, все предусмотрите, учтете, продумаете и заранее соберете, то ваш отдых пройдет на ура, вся компания будет сыта, здорова и бесконечно довольна. А чтобы вы ничего не забыли, мы составили самый полный и полезный список нужных вещей для пикника.

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Полезные советы, что взять на пикник: еда и напитки

Не берите на пикник скоропортящиеся продукты / Фото: freepik.com

шашлык и все для его приготовления: мясо в маринаде, лук, овощи, грибы, специи, соль, уксус, соусы;

хлеб, масло, сыр, колбаса, балык и другие копчености для приготовления закусок, пока доходит на углях шашлык;

свежие зелень, фрукты, овощи, а также мелкая картошка, которую можно испечь; Читайте также: Лаваш с сыром на костре – 5 вариантов для пикника

соки для детей и серьезные напитки для взрослых;

питьевая вода;

десерт, печенье, сухофрукты, леденцы.

Что взять с собой на природу из нужных вещей

Не забудьте взять коврик или подстилку / Фото: freepik.com Реклама

В зависимости от того, на дикий или цивилизованный отдых вы отправляетесь, определится список необходимых для пикника вещей и снаряжения.

подстилка, коврик, каремат;

складные стол и стулья для пикника;

туристическая палатка, навес, тент от солнца;

гриль, мангал, шампуры, спички, топорик, бумага, дрова;

зонт и целлофан на случай непогоды;

спортивный инвентарь: мяч, надувной круг, шахматы;

нож, консервный ключ, штопор, разделочная доска, терка;

набор посуды для пикника: тарелки, стаканы, ложки, вилки;

большие миски для салатов;

мусорные пакеты.

Одежда, медикаменты и средства личной гигиены

Возьмите на пикник одежду с длинным рукавом / Фото: freepik.com

Здоровье и безопасность прежде всего. А в условиях коронавируса – средства защиты всегда должны быть под рукой. Что касается погоды, даже если по прогнозу жарко и солнечно, не забывайте, что она может быть переменчивой, а вечером на природе гораздо холоднее, чем днем.

шляпа или кепка;

куртка-ветровка;

купальник;

полотенце;

резиновая обувь;

солнцезащитные очки;

туалетная бумага;

гигиенические салфетки;

медицинские маски и антисептическое средство;

средства защиты от солнца, ветра и насекомых;

средства от порезов, ушибов, ожогов (бинт, пластырь, зеленка, перекись водорода, ранозаживляющий бальзам);

лекарства от расстройства желудка, активированный уголь;

болеутоляющие препараты;

антигистаминные препараты;

личные медикаменты и средства по уходу и гигиене.

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