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7 лучших мест для пикника в Киеве – в черте города и в пригороде

Сегодня, 12:27

Грядут майские праздники и смягчение карантина : где в столице можно отдохнуть и приготовить шашлык

В Киеве отменяется локдаун и смягчается карантин. К тому же на носу майские праздники и Пасха. Так что самое время задуматься о вылазке на природу. Ранее мы уже вспоминали основные правила приготовления самого вкусного шашлыка.

Но, чтобы приготовить мясо, нужно выбрать место, куда пойти на шашлык. Не забывайте, что жечь костер можно только в специально отведенном и оборудованном для этого месте, иначе вам не избежать штрафа. Мы предлагаем вам список мест в Киеве, где можно отлично провести время с семьей, побыть на природе и покушать вкусный шашлык.

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Труханов остров

Пожалуй, одно из самых популярных мест для пикника в Киеве. Для шашлыков здесь предусмотрено множество гриль-зон.

Приятный отдых на природе
Приятный отдых на природе
Фото: Unsplash

Также можно посетить развлекательные локации, заняться спортом, посидеть в кафе, пройти по живописному Пешеходному мосту и отдохнуть от городской суеты.

Никольский лес

Никольский лес достаточно чистый, здесь не часто встретишь шумные компании. Отличное место для отдыха всей семьей. Добираться можно от станции метро "Красный хутор" за 5-10 минут. А возле усадьбы лесничества есть специально оборудованные места для пикников.

Парк Партизанской славы

Очень удобное место для отдыха. Кто не хочет сам возиться с шашлыками, в парке есть аттракционы и кафе. А кому хочется приготовить мясо своими руками – есть места для пикников и шашлыков.

Приятный отдых на природе
Приятный отдых на природе
Фото: Unsplash

Эти зоны разделены несколькими озерами. Много места для прогулок с детьми. Нужно ехать до станции метро "Бориспольская", оттуда недалеко пешком.

Дарницкое лесничество

Место находится недалеко от села Пролески под Киевом. Но сюда придется ехать на автомобиле по трассе Киев – Борисполь. Шашлыки на свежем воздухе получатся отличными.

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Святошинское озеро

Зона отдыха "Мир" расположена недалеко от высотных зданий. Но это место пользуется большой популярностью у жителей микрорайонов. Ведь рядом озеро и прекрасный лес.

Приятный отдых на природе
Приятный отдых на природе
Фото: Unsplash

Для любителей пикников предусмотрены несколько навесов, лавочки, баки для мусора. Добраться можно собственным транспортом со стороны Житомирской трассы (поворот – остановка "с. Калиновка"), либо пешком со стороны улицы Николая Ушакова через частный сектор.

Березовая роща "Березка"

Зона отдыха "Березка" расположена на границе Днепровского и Деснянского района рядом с улицей Братиславская. Это единственное место в Киеве, расположенное посреди березовой рощи. Здесь есть навесы, лавочки, специально оборудованные площадки.

Голосеевский парк

На Голосеевских прудах, под монастырем на Дидоровских озерах, есть отличная зона отдыха с удобными оборудованными местами для пикников.

Приятный отдых на природе
Приятный отдых на природе
Фото: Unsplash

А рядом находится ВДНХ – одно из любимых столичных центров семейного досуга.

Напомним, ранее мы публиковали информацию от "Киевзеленстроя", в каких районах Киева можно разводить костры.

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Источник: Сегодня
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