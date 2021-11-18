Что важно знать перед поездкой на отдых в Испанию осенью – личный опыт

Отдыхая в испанской Андалусии стоит посетить Малагу, пляжи города Нерха и покататься по побережью / Фото: Светлана Евсеева
Андалусия – это испанская автономия, куда стоит ехать именно в середине осени за ласковым солнцем, дешевыми фруктами и вином, неспешным "валянием" на чистых пляжах и созерцанием потрясающей архитектуры.
Это Родина Пабло Пикассо, Антонио Бандераса и самый теплый район Испании (да и всей Европы, говорят), чарующих пляжей, арабских башен, восхитительных кафедральных соборов, свежей рыбы и вина. Жаль, что у меня не Xiaomi 11Т, а то устроила бы настоящую фотоохоту.
Но прежде, чем мне ступить на щедрую землю побережья Коста дель Соль, пришлось стрессануть еще до вылета. Но обо всем по порядку.
Как въехать в Испанию украинцам
C понедельника, 15 ноября Украину внесли в обновленный списка стран "зоны риска", опубликованного Министерством здравоохранения Испании.
У меня – сертификат о вакцинации, и, хотя на момент моего путешествия Испания пускала украинцев без "ковидных докуметов", мне они понадобились. Поскольку влетала я через Италию (купили дешевые билеты с пересадкой в Милане): а Италия проверяет и сертификаты, и ПЦР-тесты (даже если есть прививки).
Также необходимо при влете и в Италию, и в Испанию заполнить специальные анкеты, которые дают вам QR-код, этот код тоже потребуют предъявить в аэропорте. Италия требует именно распечатанные анкеты.
Если предстоит провести ночь в аэропорту – хорошо иметь надувную подушку, не займет лишнего места. Но народ особо не парился, спали даже на холодном полу, а вот капсулами для сна никто не пользовался. И позаботьтесь об удобной маске, в которой вам будет комфортно дышать, если вы высунете нос в самолете или аэропорту, то вас вежливо попросят надеть маску правильно.
Только несколько часов "бодания" с ними таки привело к успеху и о чудо – талоны прислали на почту. Билеты обошлись мне в 5500 грн туда и обратно (в среднем 167 евро), включая багаж на 20 кг, который мы с подругами разделили.
В самой Испании везде вход в масках, много местных ходит в них даже по улицам. Но в кафе, магазинах, музеях и т.д. не требуют показать ни сертификат вакцинации, ни ПЦР/антиген тест, ни анкетный QR-код.
Как передвигаться по Испании дешево
Я с подругами прилетела в Малагу, это портовый город, второй по величине в Андалусии. Но жилье мы сняли в Торре-Дель-Мар, милейшем курортном городе, где до моря было рукой подать. Это отличное место для "валяния" на пляже, загорания, купания, поедания дешевых фруктов и распития вина и шампанского (тоже недорогого).
Мы купались и загорали, потому что "за бортом" по состоянию на начало ноября было + 24, а на солнце и все +30, поэтому у меня довольно быстро начинали "подгорать" плечи. Вода была градусов + 18. Купаются только туристы, а вот загорают, особенно по выходным, местные целыми семьями.
Если делить счет за бензин, то выходит дешево – например, за 5 дней катания с друзьями мы накатали бензина аж на 40 евро (около 1200 грн). Разделили на четверых и получили 300 грн (около 10 евро) с человека. Это за 5 дней! Для понимания – такси из Малаги в Торре-Дель-Мар в одну сторону обошлось в 100 евро (около 3000 грн).
Чем же привлекает Андалусия и Испания в целом
Итак, самые крупные и тусовочные города Андалусии – это Малага, Гранада, Севилья, Кордова…список еще можно продолжить. Мы ограничились Малагой, Бенальмаденой, Нерхой и даже потусили в горах Велес-Малаги.
Здесь раскинулись плантации манго, авокадо, мандарины, лимоны и оливки растут нетронутыми на деревьях. Впрочем, мандарины в Испании растут просто на улицах.
Что обязательно посмотреть в Малаге
Малага – это город "все включено" для туриста: отличные пляжи и лазурное море, шоппинг, древняя завораживающая архитектура, масса уютных кафе и ресторанчиков. Раскинулся город на крайнем западном побережье Средиземного моря на юге Пиренейского полуострова, приблизительно в 100 км на восток от Гибралтарского пролива.
Это город, где родился Пабло Пикассо, местные очень гордятся этим, поэтому даже если вы не фанат кубизма и живописи – посетить музей стоит. Цена вопроса на посещение всей галереи – 12 евро (около 360 грн).
Вообще лучше оставить машину (в выходные стоянки почти везде платные, можно парковаться в паркинге торгового центра – бесплатно только 2 часа) и пройтись пешком. Конечно же дар речи пропадает при виде кафедрального собора Воплощения (La Santa Iglesia Catedral Basílica de la Encarnación), – это главная визитная карточка города.
Также незабывамое впечатление производят арабские крепости Гибральфаро (XIV век) и Алькасаба (XI век), с их территории которых открывается красивый вид на Малагу. Неподалеку от крепости Алькасаба раскинулся римский амфитеатр (I век).
Сохранились даже сцена диаметром 31 метр и места для зрителей, на которых любят отдыхать туристы и местные. Можно просто побродить среди сохранившихся строений, а детали истории амфитеатра и его раскопок узнать в информационном центре, который построен рядом в виде призмы из стали, дерева и стекла.
Куда в Андалусии ехать за морем, солнцем и природой
Если вы на машине, то не пожалейте времени и посетите Нерху и Бенальмадену. Нерха – это просто рай для любителей дикой природы, c просторными пляжами, огромными валунами на берегу, природными скалами и россыпью в них пещер.
Вода в море здесь невообразимо-лазурного цвета, и стоит лишь зайти в воду по колено – тебя окружают сатйки довольно крупных рыб, похожих на селедку с приплюснутым "носом".
Кроме дикой природы и пляжей здесь "ловить" нечего, но если вы – любитель "свободного" купания и загорания, то плиз велкам на нудистский пляж. Есть и обычные пляжи, с кафешками рядом, так что цивилизация в этом городке рядом.
Прекрасными пляжами насладиться можно и в Бенальмадене – это типичный курортный милый испанский городок, который простирается вдоль побережья. Здесь большую часть в году температура не опускается ниже 25 градусов тепла и почти всегда солнечно. А в ясные дни видны пролив Гибралтар и берега Африки.
Если вы любите восточную культуру и хотите научиться медитации, то стоит посетить Ступу просветления. Это классическая буддийская ступа, самая крупная из подобных в Европе. Ее высота – 33 метра, можно зайти во внутрь, по выходным дням там часто проводят бесплатные лекции и медитации.
Если попадете на Ступу – пройдите несколько кругов вокруг нее, сделайте самые светлые пожелания своим близким, всем существам, попросите исполниться заветную мечту. Буддисты говорят – что это работает. Сам Торре-Дель-Мар, где я жила – это небольшой курортный городок, очень чистый и уютный, с недорогой арендой жилья.
Цены на жилье и продукты в Андалусии
Проживание
Квартиру с тремя спальнями и большим залом мы нашли на Airbnb, обошлись апартаменты за 11 ночей с одного человека – в 3800 грн (около 126 евро). То есть за одни сутки проживания я платила чуть больше 11 евро (около 330 грн).
Квартира просторная, кухня полностью оборудована – от посудомоечной машины до наличия горячо любимой мной гейзерной кофеварки. Единственное, после предыдущих жильцов было плохо убрано, хозяин пожаловался на плохую уборщицу, которую он "как раз уволил"
Еда в кафе и цены на продукты
Испания – это "праздник живота" 24 часа в сутки. Манго по цене 2 евро (около 60 грн) за килограмм, авокадо по такой же цене, вкуснейшие греческие йогурты, хамон, оливки. Оливки – это вообще моя боль, литровая банка крепеньких оливок без косточек стоит 1,5 евро (около 45 грн).
А вино – отельная история, за те же полтора евро можно купить отличное сухое красное и белое (и не только сухое), то, что выше 3 евро мы даже не брали. А испанское шампанское Lambrusco, которое у нас по 300-400 грн здесь тоже мы нашли… за 1,5 евро!
В кафе тоже вполне приемлемые цены – обед в первом попавшемся кафе по прилету мне обошелся в 5 евро (около 150 грн). Я перекусила брускетой (причем на была двусторонняя, как большой батон, разрезанный пополам) с хамоном, помидорами, сливочным сыром и уже не помню, чем еще, выпила капучино и бутылочку минералки в 0,5 литра.
А еще запомнилось тростниковое пиво (очень вкусно) – 2 евро (около 60 грн) за 400 мл., даже мой любимый апероль шприц – дешевле чем в барах в среднем по Киеву – 4 евро (около 120 грн), а в столице коктейль дешевле 140 грн мне не попадался.
Обязательно попробуйте жареные каштаны, особенно если никогда их не пробовали. Их пожарят при вас, даже в маленьком городке будет торговая палатка с жаренными каштанами. Цена – 1 евро (около 30 грн) за 9 штук.
Сувениры и подарки
На память об Андалусии можно купить как открытку за 50 евроцентов (в среднем около 13 грн), так и какую-то футболку за 10 евро (около 300 грн). Но качество местной одежды оставляет желать лучшего. Полно магнитиков по 1,5 евро (около 45 грн), разных тарелочек, естесвенно – месной керамики ручной работы, в общем есть где "душе развернуться".
Я накупила открыток в музее Пикассо ( по 1 евро – около 30 грн), а также местных сладостей – "грильяжных шоколадок", обернутых в рисовую бумагу. Цена – 1,50 евро (около 45 грн) за пачку в 100 грамм, вкуснота, разошлись на сувениры друзьям.
Что не нравится в Андалусии в целом
Поэтому заранее скачайте в свой смартфон сканер-переводчик – понадобится для перевода блюд и напитков из меню в местных барах. И внимательно смотрите чек – могут вписать то, что вы не заказывали.
Не забывайте, что в Испании днем (примерно с 14-30 до 17-00, а некоторые – и больше) сиеста, магазины закрываются. Некоторые магазины и даже супермаркеты также не работают по воскресеньям. Но есть и супермаркеты, которые не соблюдают эти правила.
И имейте под рукой репелленты, они пригодятся не для вечернего распития вина на пляже, нет. А уже в арендованном жилье, откуда они берутся – непонятно, но спать вы точно не будете, если в помещение залетит хотя бы один!
Подведем итоги. В любом случае Испания, а тем более – Андалусия стоят внимания, это райские места на земле, как по мне. Поездка в которые обойдется не за все деньги мира. Даже сейчас там около 20 градусов тепла, купаться уже холодно – а вот позагорать, поесть спелых дешевых фруктов, насладиться вином и солнцем – самое оно!
И бонусом – еще несколько фото прекрасной Андалусии:
А возле кафедрального собора Воплощения всегда людно, люди отдыхают, сидя прямо на полу и ступенях.
Рынок в Малаге тоже можно смело назвать местной достопримечательностью.
В центре Малаги можно взять экипаж и прокатиться по городу на лошадях. Цену не узнавала, мне жалко лошадок, которые целый день стоят запряженными
А вот в Нерхе можно часами лежать на пляже, созерцая море и скалы.
Торре-Дель-Марр покоряет своей чистотой и аккуратностью, но под ноги смотрите (помните о собачьих "минах")!
Хотя хочется смотреть не под ноги, а по сторонам и вверх – прямо над головой растет вот такое великолепие!
Также мы писали, куда полететь на Новый год в Европе.