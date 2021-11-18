Что важно знать перед поездкой на отдых в Испанию осенью – личный опыт

Отдыхая в испанской Андалусии стоит посетить Малагу, пляжи города Нерха и покататься по побережью / Фото: Светлана Евсеева

Андалусия – это испанская автономия, куда стоит ехать именно в середине осени за ласковым солнцем, дешевыми фруктами и вином, неспешным "валянием" на чистых пляжах и созерцанием потрясающей архитектуры.

Это Родина Пабло Пикассо, Антонио Бандераса и самый теплый район Испании (да и всей Европы, говорят), чарующих пляжей, арабских башен, восхитительных кафедральных соборов, свежей рыбы и вина. Жаль, что у меня не Xiaomi 11Т, а то устроила бы настоящую фотоохоту.

Реклама

Андалусия – самый теплый регион в Испании, где даже в ноябре можно загорать и купаться / Фото: Коллаж: Сегодня, Светлана Евсеева

Но прежде, чем мне ступить на щедрую землю побережья Коста дель Соль, пришлось стрессануть еще до вылета. Но обо всем по порядку.

Как въехать в Испанию украинцам

C понедельника, 15 ноября Украину внесли в обновленный списка стран "зоны риска", опубликованного Министерством здравоохранения Испании.

Реклама

Сейчас в Испанию могут въехать туристы, имеющее международный сертификат вакцинации или отрицательный результат ПЦР-теста за 72 часа до въезда, или негативный антиген-тест за 48 часов до въезда.

А также признаваемую справку о выздоровлении в течение 180 дней и после истечения 11 дней со дня получения первого положительного тестирования на наличие Covid.

У меня – сертификат о вакцинации, и, хотя на момент моего путешествия Испания пускала украинцев без "ковидных докуметов", мне они понадобились. Поскольку влетала я через Италию (купили дешевые билеты с пересадкой в Милане): а Италия проверяет и сертификаты, и ПЦР-тесты (даже если есть прививки).

Реклама

Также необходимо при влете и в Италию, и в Испанию заполнить специальные анкеты, которые дают вам QR-код, этот код тоже потребуют предъявить в аэропорте. Италия требует именно распечатанные анкеты.

Ночуя в аэропорту в ожидании пересадки, я работала, а люди спали даже на холодном полу, но все были в масках / Фото: Светлана Евсеева

Если предстоит провести ночь в аэропорту – хорошо иметь надувную подушку, не займет лишнего места. Но народ особо не парился, спали даже на холодном полу, а вот капсулами для сна никто не пользовался. И позаботьтесь об удобной маске, в которой вам будет комфортно дышать, если вы высунете нос в самолете или аэропорту, то вас вежливо попросят надеть маску правильно.

Важно! В погоне за дешевыми билетами держитесь подальше от kiwi-com: они регистрируют на рейс своих покупателей сами (через офиц. сайты авиакомпаний у вас зарегаться не выйдет). И прежде, чем вы получите на почту посадочные талоны, вам могут ответить, что мол сорри, мы не смогли зарегистрировать вас и придется оплатить за регистрацию в аэропорту.

Только несколько часов "бодания" с ними таки привело к успеху и о чудо – талоны прислали на почту. Билеты обошлись мне в 5500 грн туда и обратно (в среднем 167 евро), включая багаж на 20 кг, который мы с подругами разделили.

В Андалусии много людей ходят в масках на улице, хотя вас попросят надеть маску только в кафе, магазине и т.д. / Фото: Светлана Евсеева

В самой Испании везде вход в масках, много местных ходит в них даже по улицам. Но в кафе, магазинах, музеях и т.д. не требуют показать ни сертификат вакцинации, ни ПЦР/антиген тест, ни анкетный QR-код.

Как передвигаться по Испании дешево

Я с подругами прилетела в Малагу, это портовый город, второй по величине в Андалусии. Но жилье мы сняли в Торре-Дель-Мар, милейшем курортном городе, где до моря было рукой подать. Это отличное место для "валяния" на пляже, загорания, купания, поедания дешевых фруктов и распития вина и шампанского (тоже недорогого).

Мы купались и загорали, потому что "за бортом" по состоянию на начало ноября было + 24, а на солнце и все +30, поэтому у меня довольно быстро начинали "подгорать" плечи. Вода была градусов + 18. Купаются только туристы, а вот загорают, особенно по выходным, местные целыми семьями.

Самый дешевый и удобный способ (поскольку сокращает время, силы и дает возможность посмотреть максимум) передвижения – на арендованном авто. Конечно, если вы не планируете колесить по стране, то есть городские и межгородские автобусы, в самой Малаге – метро.

Мы один раз воспользовались автобусом из Торре-Дель-Мар в Велес-Малагу – ехали полчаса, заплатили 1,80 евро (около 54 гривень) за одну поездку. Но по самому побережью передвигались на арендованной машине.

Лайфхак! Если арендовать машину заранее (то есть не на текущий месяц, а на следующий) и сразу оплатить все дни аренды картой, то выходит в 2 раза дешевле. Арендованная фиат-малолитражка обошлась в 20 евро/сутки (около 600 грн). Никаких залоговых сумм не надо, машину дают с полным баком бензина и вернуть ее надо тоже с полным.

Если делить счет за бензин, то выходит дешево – например, за 5 дней катания с друзьями мы накатали бензина аж на 40 евро (около 1200 грн). Разделили на четверых и получили 300 грн (около 10 евро) с человека. Это за 5 дней! Для понимания – такси из Малаги в Торре-Дель-Мар в одну сторону обошлось в 100 евро (около 3000 грн).

Чем же привлекает Андалусия и Испания в целом

Итак, самые крупные и тусовочные города Андалусии – это Малага, Гранада, Севилья, Кордова…список еще можно продолжить. Мы ограничились Малагой, Бенальмаденой, Нерхой и даже потусили в горах Велес-Малаги.

Андалусия – рай на земле, где авокадо и лимоны можно потрогать руками прямо на дереве / Фото: Коллаж: Сегодня, Светлана Евсеева

Здесь раскинулись плантации манго, авокадо, мандарины, лимоны и оливки растут нетронутыми на деревьях. Впрочем, мандарины в Испании растут просто на улицах.

Что обязательно посмотреть в Малаге

Малага – это город "все включено" для туриста: отличные пляжи и лазурное море, шоппинг, древняя завораживающая архитектура, масса уютных кафе и ресторанчиков. Раскинулся город на крайнем западном побережье Средиземного моря на юге Пиренейского полуострова, приблизительно в 100 км на восток от Гибралтарского пролива.

Это город, где родился Пабло Пикассо, местные очень гордятся этим, поэтому даже если вы не фанат кубизма и живописи – посетить музей стоит. Цена вопроса на посещение всей галереи – 12 евро (около 360 грн).

Музей Пикассо стоит посетить, даже если вы не фанат кубизма, а потом неспешно пройтись к римскому амфитеатру / Фото: Светлана Евсеева

Вообще лучше оставить машину (в выходные стоянки почти везде платные, можно парковаться в паркинге торгового центра – бесплатно только 2 часа) и пройтись пешком. Конечно же дар речи пропадает при виде кафедрального собора Воплощения (La Santa Iglesia Catedral Basílica de la Encarnación), – это главная визитная карточка города.

Собор La Santa Iglesia Catedral Basílica de la Encarnación – это главная визитная карточка города / Фото: Светлана Евсеева

Также незабывамое впечатление производят арабские крепости Гибральфаро (XIV век) и Алькасаба (XI век), с их территории которых открывается красивый вид на Малагу. Неподалеку от крепости Алькасаба раскинулся римский амфитеатр (I век).

Возле хорошо сохранившегося римского амфитеатра любят отдыхать туристы и местные / Фото: Светлана Евсеева

Сохранились даже сцена диаметром 31 метр и места для зрителей, на которых любят отдыхать туристы и местные. Можно просто побродить среди сохранившихся строений, а детали истории амфитеатра и его раскопок узнать в информационном центре, который построен рядом в виде призмы из стали, дерева и стекла.

Куда в Андалусии ехать за морем, солнцем и природой

Если вы на машине, то не пожалейте времени и посетите Нерху и Бенальмадену. Нерха – это просто рай для любителей дикой природы, c просторными пляжами, огромными валунами на берегу, природными скалами и россыпью в них пещер.

Нерха – это просто рай для любителей дикой природы с лазурным морем и чистыми пляжами / Фото: Светлана Евсеева

Вода в море здесь невообразимо-лазурного цвета, и стоит лишь зайти в воду по колено – тебя окружают сатйки довольно крупных рыб, похожих на селедку с приплюснутым "носом".

Вода в море здесь лазурно-голубая, а скалы Нерхи и пещеры в них вызывают восторг / Фото: Светлана Евсеева

Кроме дикой природы и пляжей здесь "ловить" нечего, но если вы – любитель "свободного" купания и загорания, то плиз велкам на нудистский пляж. Есть и обычные пляжи, с кафешками рядом, так что цивилизация в этом городке рядом.

Прекрасными пляжами насладиться можно и в Бенальмадене – это типичный курортный милый испанский городок, который простирается вдоль побережья. Здесь большую часть в году температура не опускается ниже 25 градусов тепла и почти всегда солнечно. А в ясные дни видны пролив Гибралтар и берега Африки.

Большую часть в году температура в Бенальмадене не опускается ниже 25 градусов тепла / Фото: Светлана Евсеева

Если вы любите восточную культуру и хотите научиться медитации, то стоит посетить Ступу просветления. Это классическая буддийская ступа, самая крупная из подобных в Европе. Ее высота – 33 метра, можно зайти во внутрь, по выходным дням там часто проводят бесплатные лекции и медитации.

Если попадете на Ступу в Бенальмадене – пройдите несколько кругов вокруг нее, сделайте самые светлые пожелания своим близким и себе / Фото: Светлана Евсеева

Если попадете на Ступу – пройдите несколько кругов вокруг нее, сделайте самые светлые пожелания своим близким, всем существам, попросите исполниться заветную мечту. Буддисты говорят – что это работает. Сам Торре-Дель-Мар, где я жила – это небольшой курортный городок, очень чистый и уютный, с недорогой арендой жилья.

Цены на жилье и продукты в Андалусии

Проживание

Квартиру с тремя спальнями и большим залом мы нашли на Airbnb, обошлись апартаменты за 11 ночей с одного человека – в 3800 грн (около 126 евро). То есть за одни сутки проживания я платила чуть больше 11 евро (около 330 грн).

Квартиру с тремя спальнями и большим залом мы нашли на Airbnb / Фото: Светлана Евсеева

Квартира просторная, кухня полностью оборудована – от посудомоечной машины до наличия горячо любимой мной гейзерной кофеварки. Единственное, после предыдущих жильцов было плохо убрано, хозяин пожаловался на плохую уборщицу, которую он "как раз уволил" – а новую еще не нашел. И согласился вернуть 15 евро за неудобства.

Просторный зал арендованной квартиры мы использовали "под офис" и столовую / Фото: Светлана Евсеева

Но если вы хотите снять жилье еще дешевле, сохраняйте или ищите контакты местных арендодателей – напрямую у них арендовать жилье будет еще дешевле.

Еда в кафе и цены на продукты

Испания – это "праздник живота" 24 часа в сутки. Манго по цене 2 евро (около 60 грн) за килограмм, авокадо по такой же цене, вкуснейшие греческие йогурты, хамон, оливки. Оливки – это вообще моя боль, литровая банка крепеньких оливок без косточек стоит 1,5 евро (около 45 грн).

Манго и в магазинах, и в овощных лавках можно найти за 2 евро/кг, оливки и лимоны тоже не "кусаются" в цене / Фото: Светлана Евсеева

А вино – отельная история, за те же полтора евро можно купить отличное сухое красное и белое (и не только сухое), то, что выше 3 евро мы даже не брали. А испанское шампанское Lambrusco, которое у нас по 300-400 грн здесь тоже мы нашли… за 1,5 евро!

За 2 евро в среднем (около 60 грн) можно купить вкуснейшее испанское вино и шампанское / Фото: Светлана Евсеева

В кафе тоже вполне приемлемые цены – обед в первом попавшемся кафе по прилету мне обошелся в 5 евро (около 150 грн). Я перекусила брускетой (причем на была двусторонняя, как большой батон, разрезанный пополам) с хамоном, помидорами, сливочным сыром и уже не помню, чем еще, выпила капучино и бутылочку минералки в 0,5 литра.

Цены в кафе тоже нормальные, на 5 евро (около 150 грн) можно сытно покушать / Фото: Светлана Евсеева

А еще запомнилось тростниковое пиво (очень вкусно) – 2 евро (около 60 грн) за 400 мл., даже мой любимый апероль шприц – дешевле чем в барах в среднем по Киеву – 4 евро (около 120 грн), а в столице коктейль дешевле 140 грн мне не попадался.

Обязательно попробуйте жареные каштаны, особенно если никогда их не пробовали. Их пожарят при вас, даже в маленьком городке будет торговая палатка с жаренными каштанами. Цена – 1 евро (около 30 грн) за 9 штук.

Сувениры и подарки

На память об Андалусии можно купить как открытку за 50 евроцентов (в среднем около 13 грн), так и какую-то футболку за 10 евро (около 300 грн). Но качество местной одежды оставляет желать лучшего. Полно магнитиков по 1,5 евро (около 45 грн), разных тарелочек, естесвенно – месной керамики ручной работы, в общем есть где "душе развернуться".

На память из Андалусии можно увезти ка открытку за 50 евроцентов, так и более дорогую керамическую тарелочку / Фото: Светлана Евсеева

Я накупила открыток в музее Пикассо ( по 1 евро – около 30 грн), а также местных сладостей – "грильяжных шоколадок", обернутых в рисовую бумагу. Цена – 1,50 евро (около 45 грн) за пачку в 100 грамм, вкуснота, разошлись на сувениры друзьям.

Что не нравится в Андалусии в целом

Номер один в списке – это плохой кофе везде, в кафе и в магазинах. Он не то чтобы пережаренный – он сожженный до горечи, даже купленный молотый в магазинах. Так любят местные, увы. Поэтому если хотите пить вкусный кофе – то везите пачку любимого с собой. Ну ситуацию немного спасало добавленное в кофе кокосовое молоко.

Затем – отсутствие меню на английском именно в Андалусии, о том, что с вами будут на английском говорить, речи вообще не идет. И чем меньше город – тем недовольнее будут лица продавцов или официантов, хотя вам и скажут вежливое "грациас" за покупку. Это вам не Коста-Бланка, где даже в маленьком городке будет официант, говорящий на английском (или мне так везло?).

Меню в кафе и ресторанах Андалусии – на испанском, готовьте сканер-переводчик / Фото: Светлана Евсеева

Поэтому заранее скачайте в свой смартфон сканер-переводчик – понадобится для перевода блюд и напитков из меню в местных барах. И внимательно смотрите чек – могут вписать то, что вы не заказывали.

Пункт № 3 – несмотря на чистые улицы, пляжи, отсутствие мусора весь город (я про Торе-Дель-Мар) в … собачьих какашках. Поэтому постоянно смотрите под ноги, иначе рискуете наступить на "мину".

Не забывайте, что в Испании днем (примерно с 14-30 до 17-00, а некоторые – и больше) сиеста, магазины закрываются. Некоторые магазины и даже супермаркеты также не работают по воскресеньям. Но есть и супермаркеты, которые не соблюдают эти правила.

Есть супермаркеты, которые работают без выходных и сиесты, но цены в них выше / Фото: Светлана Евсеева

И имейте под рукой репелленты, они пригодятся не для вечернего распития вина на пляже, нет. А уже в арендованном жилье, откуда они берутся – непонятно, но спать вы точно не будете, если в помещение залетит хотя бы один!

Подведем итоги. В любом случае Испания, а тем более – Андалусия стоят внимания, это райские места на земле, как по мне. Поездка в которые обойдется не за все деньги мира. Даже сейчас там около 20 градусов тепла, купаться уже холодно – а вот позагорать, поесть спелых дешевых фруктов, насладиться вином и солнцем – самое оно!

И бонусом – еще несколько фото прекрасной Андалусии:

В Малаге классно гулять по улицам, любуясь архитектурой и зреющими мандаринами / Фото: Светлана Евсеева

А возле кафедрального собора Воплощения всегда людно, люди отдыхают, сидя прямо на полу и ступенях.

Кафедральный собор La Santa Iglesia Catedral Basílica de la Encarnación в Малаге / Фото: Светлана Евсеева

Рынок в Малаге тоже можно смело назвать местной достопримечательностью.

Рынок в Малаге / Фото: Светлана Евсеева

В центре Малаги можно взять экипаж и прокатиться по городу на лошадях. Цену не узнавала, мне жалко лошадок, которые целый день стоят запряженными .

В Малаге на каждом шагу предлагают покататься на лошадях / Фото: Светлана Евсеева

А вот в Нерхе можно часами лежать на пляже, созерцая море и скалы.

Пляж в Нерхе, за скалой – нудистский пляж / Фото: Светлана Евсеева

Торре-Дель-Марр покоряет своей чистотой и аккуратностью, но под ноги смотрите (помните о собачьих "минах")!

Торре-Дель-Мар, пешеходная улица / Фото: Светлана Евсеева

Хотя хочется смотреть не под ноги, а по сторонам и вверх – прямо над головой растет вот такое великолепие!

"Райские" цветы и плоды на улицах Торре-Дель-Марра / Фото: Светлана Евсеева

Также мы писали, куда полететь на Новый год в Европе.