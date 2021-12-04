Что-то пошло не так: почему Нотр-Дам назвали "религиозным Диснейлендом" и когда мы сможем туда попасть

Реконструкция Нотр-Дама возмутила архитекторов / Фото: Инстаграм

Во Франции громко обсуждают реставрацию знаменитого парижского собора Нотр-Дам, который пострадал от пожара весной 2019 года. За тем, как горело величественное здание, в эфире с ужасом наблюдал весь мир. Но, к счастью, улетая на Новый год 2022 в Европу, многие смогут увидеть исторический храм.

После пожара 15 апреля 2019 года специалисты точно рассчитали, что на реставрацию церкви будет потрачено 845 миллионов евро. Большую часть этих средств выделили частные инвесторы. Например, Франсуа-Анри Пино и Бернар Арно пожертвовали на восстановление исторического храма 100 и 200 миллионов евро.

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Руководит ремонтом и восстановлением собора Жиль Друэн. Он говорит, что реконструкция храма дает прекрасную возможность сделать посещение церкви более понятным и простым для населения.

Руководит ремонтом и восстановлением собора Жиль Друэн / Фото: Инстаграм

Цель состоит в том, чтобы сохранить Нотр-Дам как религиозное место, которое должно стать более понятным для широкой публики. Особенно для тех людей, кто не принадлежит к христианскому культурному пространству.

— сказал Друэн.

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Удивительно, но в интерьере старинного собора зачем-то планируется использовать и современное искусство. Кроме того, есть идея сделать пространство храма более "дружелюбным" для гостей страны и туристов.

В интерьере Нотр-Дам планируется использовать и современное искусство / Фото: Инстаграм

Посетителям будет предложен специальный тур, знакомящий их с главными библейскими сюжетами. Цель этого тура — самым доступным способом объяснить гостям из разных стран, что всё это значит.

— добавил Друэн.

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Друэн говорит, что строительная конструкция собора будет восстановлена максимально приближенно к оригинальной. Но вот интерьер может измениться, что является нормальным, ибо он менялся постоянно на протяжении веков.

Собор всегда был открыт для современного искусства. В конце 1960-х годов в нем установили 12 витражей в современном стиле. Последним дополнением интерьера стал большой золотой крест работы скульптора Марка Кутюрье, который был установлен в 1994 году.

— сказал Друэн.

Многие отметили, что Нотр-Дам пытаются превратить в религиозный Диснейленд / Фото: Инстаграм

Но вот критики не разделяют подобного "оптимизма". Многие отметили, что Нотр-Дам пытаются превратить в религиозный Диснейленд.

Так, сайтBoulevard Voltaire назвал план реновации церкви второй катастрофой, первая, соответственно, произошла во время пожара.

Государство не должно допустить, чтобы к этому всемирно известному памятнику относились так небрежно. Решение о дизайне интерьера не должно оставаться за церковными деятелями. Они не могут подменить собой экспертов.

— заявил всемирно известный архитектор Морис Кюло.

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