5 лучших праздничных блюд, которые нужно попробовать на Троицу

В один из главных православных праздников принято готовить легкую еду из сезонных продуктов. В этой подборке рецепт запеченного сибаса, сырного пирога и салата с редисом и молодой капустой

Праздничные блюда на Троицу / Фото: Depositphotos

Троица в 2021 году выпадает на 20 июня. По традиции стол нужно накрыть зеленой скатертью, украсить его ветками растений, цветами. А вот приготовить нужно салаты и супы с большим количеством зелени, яйца, творог, рыбу. Также готовят пироги и караваи. В этой подборке узнаете, как приготовить зеленый борщ, пирог с сыром, запеченный сибас, оладьи с зеленым луком и легкий салат из молодой капусты.

Пышные оладьи с зеленым луком

Оладьи с зеленым луком Фото: depositphotos.com

Ингредиенты:

200 мл кефира

200 г муки

2 яйца

0,5 ч. л. соды

Пучок зеленого лука

Щепотка соли

Растительное масло – для обжаривания

Способ приготовления:

Зеленый лук помыть, обсушить и мелко порубить. Взбить яйца вилкой, добавить щепотку соли и кефир. Всыпать просеянную муку и соду, перемешать. Слишком тщательно размешивать не нужно, в тесте должны остаться небольшие комочки. В конце добавить зеленый лук, перемешать. Разогреть сковороду с растительным маслом. Выкладывая тесто ложкой, пожарить оладьи до золотистого цвета с двух сторон. Переворачивать нужно тогда, когда на поверхности теста появятся пузырьки. Подавать оладьи со сметаной. В нее можно добавить пропущенный через пресс зубчик чеснока.

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Зеленый борщ

Борщ со щавелем и крапивой Фото: depositphotos.com

Ингредиенты:

400 г мяса

3 картофелины

100 г риса

3 яйца

По 0,5 пучка щавеля и молодой крапивы

4 вареных куриных яйца или 8-10 перепелиных

Соль, молотый перец

2 л воды

Сметана

Способ приготовления:

Мясо помыть и залить холодной водой. Довести до кипения, снять пену и варить до почти полной готовности. Картофель почистить и нарезать кубиками. Добавить в бульон вместе с промытым рисом. Приправить солью и перцем. За 10 минут до конца приготовления добавить промытую и нашинкованную зелень. Достать из бульона мясо, разрезать его на кусочки и вернуть в бульон. Снова довести до кипения и снять с огня. Подавать зеленый борщ вместе со сметаной и половинками вареных яиц.

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Салат из молодой капусты и редиса

Салат из молодой капусты и редиса Фото: depositphotos.com

Ингредиенты:

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250 г капусты

3 свежих огурца

7 шт. редиса

Несколько веточек укропа

Несколько стеблей зеленого лука

Оливковое масло – 3-4 ст. л.

Соль – по вкусу

Смесь молотых перцев

Способ приготовления

Капусту, редис, огурцы и зелень промыть и обсушить. Огурцы и редис нарезать тонкими кружочками. Капусту тонко нашинковать, зелень мелко порубить. Сложить в миску, посолить и слегка помять руками. Добавить редис и огурцы. Перемешать салат, поперчить и заправить его оливковым маслом, смешанным с лимонным соком. Наш вкусный и полезный салат из капусты редиса и огурцов готов. Подавайте его к столу вместе с хрустящим свежим хлебом или в качестве гарнира к мясным блюдам.

Пирог из теста фило с фетой и шпинатом от Джейми Оливера

Пирог из теста фило Фото: freepik.com

Ингредиенты:

5 яиц

300 г феты, раскрошенной

50 г сыра чеддер, тертого

100 г кедровых орехов

Свежемолотый черный перец – по вкусу

Несколько щепоток орегано

Тертая цедра одного лимона

Оливковое масло

1 ст. л. сливочного масла

400 г свежих листьев шпината

270 г теста фило

Щепотка кайенского перца

Щепотка мускатного ореха

Способ приготовления:

Духовку разогреть до 200 градусов. В миске смешать яйца, фету, чеддер, кедровые орехи, перец, орегано, цедру и немного оливкового масла. В большой сковороде на среднем огне разогреть оливковое и сливочное масло. Добавить половину шпината и обжарить, помешивая. Как только эта порция листьев уменьшится в объеме и в сковороде появится свободное место, добавить оставшийся шпинат. Когда весь шпинат "подвянет", снять его с огня и слегка остудить. Затем добавить шпинат к яичной смеси вместе с кайенским перцем и мускатным орехом. Перемешать. Оторвать кусок пергаментной бумаги размером 50х50 см. Смазать оливковым маслом. На бумаге выложить листы теста фило немного внахлест так, чтобы была закрыта вся площадь бумаги. Смазать оливковым маслом с помощью кисточки и поперчить. Повторить манипуляции с тестом, оливковым маслом и перцем еще 2 раза. Должно получится три слоя теста фило. Переложить все в форму для запекания так, чтобы свисали края. Добавить начинку и накрыть краями теста. Выпекать пирог 20-30 минут. За это время он должен красиво подрумяниться. Перед подачей пирог остудить и разрезать на порционные куски.

Запеченная рыба с зеленью

Сибас в духовке Фото: freepik.com

Ингредиенты:

2 тушки сибаса

1 лимон

Небольшой пучок свежего розмарина и тимьяна

Смесь молотых перцев

Морская соль

Сушеные прованские травы

Способ приготовления:

Рыбу выпотрошить и почистить. Разогреть духовку до 200 градусов. Большую прямоугольную форму или противень выстелить фольгой. Лимон помыть и нарезать кружочками. Рыбу натереть внутри и снаружи солью, смесью прованских трав и молотым перцем. Внутрь вложить по несколько веточек зелени и долек лимона. Отправить рыбу в форму. Снизить температуру в духовке до 180 градусов. Запекать в течение 30-40 минут. За 15 минут до окончания приготовления сбрызнуть рыбу лимонным соком. Подавать вместе с зеленым салатом.

И еще одно блюдо можно приготовить к празднику – это рыбный риет. Рецепт блюда узнаете из видео.

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