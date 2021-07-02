Все, что нужно знать о Каннском кинофестивале-2021

Меньше недели осталось до старта одного из старейших в мире киносмотра – Каннского кинофестиваля, который в прошлом году не состоялся из-за пандемии

Рианна на Каннском кинофестивале в 2017 году / Фото: Getty Images

Остались считанные дни до того, как на лазурном берегу в Каннах развернется красная ковровая дорожка, где звездные гости будут блистать нарядами в ожидании ярких кинопремьер. Мероприятие не проходило почти два года, ведь в прошлом году киноиндустрию врасплох застала пандемия. Именно поэтому зрителей ждет насыщенная программа, море впечатлений и возможность открыть для себя новые имена в киноиндустрии.

Life.Сегодня рассказывают о самых ожидаемых фильмах 74-го Каннского кинофестиваля, которые поборются за "Золотую пальмовую ветвь", украинских картинах, представленных в этом году и о других главных подробностях киносмотра.

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Где и когда пройдет Каннский кинофестиваль?

Открытие кинофестиваля состоится 6 июля в традиционной локации – Дворце фестивалей. Киносмотр продлится до 17 июля включительно.

Сильвестр Сталлоне на Каннском кинофестивале-2019 / Фото: Getty Images

Кто в составе жюри?

На официальном сайте Каннского кинофестиваля был оглашен состав жюри этого года. Возглавил его – американский режиссер и обладатель "Оскара" Спайк Ли. Вы можете быть знакомы с такими его работами, как "Чёрный клановец" (получил гран-при в Каннах и "Оскар" за лучший сценарий), а также фильма "Делай как надо!", который также затрагивает проблему расовой несправедливости.

В состав жюри в этом году также вошли: режиссер Мати Диоп, который получил Гран-при фестиваля в 2019 году за фильм "Атлантика", Джессика Хауснер, чей фильм "Малыш Джо" тоже был в программе, актриса Мелани Лоран, которая снималась в "Бесславных ублюдках" Квентина Тарантино. Вместе с ними оценивают картины режиссер Клебер Мендонса Фильо, актер Тахар Рахим, актриса Мэгги Джилленхол и актер Сон Канг Хо.

Спайк Ли / Фото: AFP

Главные фильмы, о которых все говорят

Дополнительную значимость Каннам в этом году придает тот факт, что кинофестиваль не проходил два с лишним года. Зрители с нетерпением ждут кинопремьер, которые были перенесены еще с прошлого года, а также новых громких картин, которые были недавно сняты.

Одним из самых ожидаемых фильмов Каннского кинофестиваля-2021 стал "Французский диспетчер" режиссера Уэса Андерсона. Картину должны были показать еще в прошлом году, но, поскольку кинофестиваль был отменен, авторы решили не выпускать ее в прокат и дождаться киносмотра. Комедийная драма интересна уже тем, что в ней снялись одни из самых ярких киноактеров: Билл Мюррей, Фрэнсис Макдормэнд, Тильда Суинтон, Эдриен Броуди, Тимоти Шаламе, Леа Сейду, Сирша Ронан и на этом звездный состав не заканчивается. А факт того, что Уэс Андерсон является режиссером – гарант, что просмотр подарит зрителям массу удовольствия.

Кадр из фильма "Французский вестник" (French Dispatch) / Фото: themoviedb.org

Еще одной ожидаемой киноновинкой стал фильм "Непорочная дева" режиссера Пола Верховена. Кинематографист известен по таким картинам, как "Основной инстинкт" и "Вспомнить все". Центральная тема фильма – непростая история лесбийской любви, которая разворачивается в монастыре в Тоскане в конце 17 века. По сюжету, главная героиня – послушница Бенедетта Карлини начинает видеть эротические видения, справиться с которыми ей помогает другая женщина.

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Кадр из фильма "Непорочная дева" / Фото: Imdb.com

Еще одна лента, которая привлекает внимание в основном конкурсе Каннского кинофестиваля – трагикомедия режиссера Миа Хансен-Леве "Остров Бергмана". Главные роли играют Тим Рот (сериал "Обмани меня", "Криминальное чтиво"), Вики Крипс ("Призрачная нить" и Миа Васиковска ("Алиса в Стране чудес"). По сюжету, пара из Америкаи прибывает на шведский остров Форе, где жил и работал режиссер Ингмар Бергман. Влюбленные планируют написать здесь сценарии своих фильмов, но все идет не по плану.

"Остров Бергмана" / Фото: youtube.com

Украина на Каннском кинофестивале-2021

В программе "Специальные показы" принимает участие украинский фильм "Бабий Яр. Контекст" режиссера Сергея Лозницы. До этого в Каннах киноленты режиссера уже не раз соревновались за победу в основном конкурсе. Здесь мы рассказали, что известно о киноленте на данный момент. В фильм вошли киноархивы, снятые в период вторжения нацистов на территорию СССР в 1941 году и в 1966 году, когда был организован первый архитектурный конкурс на проект мемориала в Бабьем Яру.

Смотрите один из эпизодов фильма:

В конкурсной программе "Неделя критики" представлен художественный фильм режиссера и сценариста Эли Граппе – "Ольга". Картина снята при участии украинской компании Pronto Film. В центре сюжета фильма – 15-летняя гимнастка, которая в 2013 году разрывается между Швейцарией, где она готовится к чемпионату Европы в рамках подготовки к Олимпиаде, и Украиной, где ее мама журналистка освещает события Революции Достоинства.

Кадр из фильма "Ольга" / Фото: semainedelacritique.com

Как сообщается на сайте Госкино, параллельно с фестивальной программой будет работать один из самых престижных международных кинорынков Marché du Film. На нем Украина уже в 15-й раз будет представлена национальным павильоном.

Смотрите в сюжете об итогах Одесского кинофестиваля-2020:

Смотрите обзор главных кинопремьер июля.