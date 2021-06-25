10 новых фильмов, которые выходят в июле – от украинских картин до новой Золушки

Украинская спортивная драма, новый фильм с Ахтемом Сейтаблаевым, Золушка с темнокожей феей и комедия с Дуэйном Джонсоном – одним словом, июль будет "жарким" для киноманов

Кинопремьеры июля 2021 / Фото: themoviedb.org, kinoafisha.ua

После многочисленных локдаунов кинотеатры открылись, ожили и готовы впечатлять зрителей. В этом месяце для каждого киномана найдется тот фильм, на который он захочет пойти в кино. "Черная вдова" со Скарлетт Йоханссон, триллер с Лиамом Нисоном, новое приключение с Дуэйном "Скалой" Джонсоном, трогательная драма с Ахтемом Сейтаблаевым и даже ремейк "Золушки" с крестной-феей без пола.

Что смотреть в июле 2021-го – смотрите далее в нашем обзоре. А чтобы этим летом успеть все и даже больше, заглядывайте в календарь летних лайфхаков.

"Бэби Босс 2: Семейный бизнес"

Дата премьеры: 1 июля

Возвращение на экраны мультипликационного фильма от студии Universal о высокоинтеллектуальных младенцах. Мультфильм является продолжением анимации "Беби Босс" 2017 года. По сюжету, братья Тед и Тим уже выросли и каждый живет своей жизнью. Тед – успешный бизнесмен, Тим – посвящает все время семье. Дочка Тима, Тина, характером больше похожа на дядю и практически командует всей семьей. Именно с подачи Тины братьям предстоит объединиться и побороть злодея, собирающего армию умников в пеленках. А для этого им снова придется на какой-то период стать детьми.

"Ледяной дрифт"

Дата премьеры: 1 июля

Трагедия в алмазной шахте приводит к тому, что под завалом оказалась целая группа шахтеров. Для того, чтобы спасти их из смертельной ловушки, необходимо перевезти колонну грузовиков со спасательным оборудованием по очень тонкому льду замерзшего озера. За дело берутся два очень опытных в таких делах человека: спасатель Голденрот (Лоренс Фишберн) и водитель грузовиков Майк (Лиам Нисон). Как очень скоро обнаружится, тонкий лед и снежный буран еще не все сложности, с которыми придется столкнуться героям…

"Чёрная вдова"

Дата премьеры: 8 июля

Новый проект по комиксам Marvel посвящен истории Наташи Романофф (Скарлетт Йоханссон), которая входит в элитную команду "Мстителей". По сюжету, девушка сталкивается с опасным заговором и намерена разобраться с теми, кто превратил ее в "Черную Вдову" – российскую шпионку-убийцу. Чтобы предотвратить появление таких же убийц как и она, Черная вдова отправляется в "красную комнату" – место, где она проходила обучение.

Вместе с Йоханссон в фильме появятся Дэвид Харбор, Рэйчел Вайс и восходящая звезда Флоренс Пью.

"Мы есть. Мы рядом"

Дата премьеры: 8 июля

Новый фильм Романа Балаяна, снявшего знаменитую картину "Полеты во сне и наяву" с уже знакомыми зрителю актерами Екатериной Молчановой ("Гуцулка Ксеня") и Ахтемом Сейтаблаевым ("Домой", "Пульс"). Фильм рассказывает историю любви хирурга, который уволился после того, как его крестник умер во время операции, и загадочной девушки.

По сюжету, осенним утром Алексей встречает полуобнаженную девушку, которая выходит из тумана. Девушка дрожит от холода и мужчина решает ей помочь, совершенно не представляя, какая авантюра их ждет дальше.

Фильм был показан на Варшавском кинофестивале.

"Синдерелла"

Дата премьеры: 15 июля

В Голливуде продолжают модернизировать знаменитые сказки и прямо сейчас готовят для зрителей новую интерпретацию "Золушки". Главную роль в романтическом мюзикле сыграет 24-летняя кубино-американская певица Камила Кабельо, которая сейчас является одной из самых популярных артисток в США. Но не только этим примечательна новая картина, ведь все внимание уже заранее перетянул на себя исполнитель роли Феи. Да, именно исполнитель, ведь фея-крестная в этой версии "Золушки" будет гендерно-нейтральной. Сыграет роль известный актер и драматург Билли Портер.

"Золушка" / Фото: ew.com

"Пороховой коктейль"

Дата премьеры: 15 июля

Дети нередко идут по стопам своих родителей. Так уж случилось, что мама главной героини Саманты, бросила девочку, когда той было 12 лет. Свое детство Саманта провела среди сотрудников организации под названием "Фирма", которая находила для киллеров работу. Именно там работала ее мама, поэтому не удивительно, что Саманта унаследовала ее талант и тоже овладела профессией киллера.

На одном из заданий Саманта решает пойти против своего босса, чтобы сохранить жизнь ни в чем неповинной 8-летней девочки. В итоге Саманта ставит себя под удар и на нее начинается охота. Чтобы спасти свою жизнь, ей предстоит разыскать собственную мать.

"Монстры на каникулах: Трансформания"

Дата премьеры: 22 июля

В отеле "Трансильвания", где отдыхают монстры всего мира от человеческой цивилизации, начался переполох. Сломалось загадочное изобретение Ван Хельсинга "монстрифицирующий луч". В результате этого Драк с его приятелями превращаются в людей, а Джонни наоборот превращается в монстра. Теперь Драк и его компания лишены своих способностей, а Джонни, на удивление, с удовольствием демонстрирует свою сущность монстра... Но, пока не стало слишком поздно, героям придется объединиться, чтобы отправиться на поиски средства от трансформации в кругосветное путешествие.

"Глаза змеи: Начало Джи.Ай.Джо"

Дата премьеры: 22 июля

Новый американский боевик – это спин-офф франшизы G.I.Joe о супергероях от немецкого режиссера Роберта Швентке ("РЭД", "Призрачный патруль", "Дивергент 2,3"). По сюжету, таинственный боец-одиночка по прозвищу "Глаза Змеи", которого играет красавчик Генри Голдинг, спасает жизнь наследнику японского клана ниндзя Арашикаге. В результате герой получает приглашение от Хард Мастера на вступление в клан, цель которого бороться с террористической организацией "Кобра".

"Пульс"

Дата премьеры: 22 июля

В центре сюжета нового фильма украинского режиссера Сергея Чеботаренко – молодая легкоатлетка Оксана, которую играет Наталия Бабенко. У девушки есть большая мечта – попасть на Олимпийские игры, и, несмотря на то, что она живет в маленьком городке, она уверенно движется к своей цели. Жуткая автомобильная авария меняет жизнь девушки – Оксана получает травмы и почти теряет зрение. Но даже это не становится преградой для героини, которая любит спорт всей душой и готова на все ради мечты.

"Круиз по джунглям"

Дата премьеры: 29 июля

В конце июля киноманов ждет приятный сюрприз – долгожданный приключенческий фильм с Дуэйном Джонсоном и Эмили Блант в главных ролях. Только теперь, звезда "Джуманджи" и "Форсажа" перевоплотился в капитана речного судна. Вместе с ученой Лили Хоутон и ее братом Макгрегором, Фрэнк отправляется в экспедицию в джунгли, чтобы разыскать целебное "Древо Жизни". На их пути будет множество преград в лице опасных диких животных и конкурентами – немецкой экспедицией.

Ранее мы рассказали о победителе кинопремии "Золота Дзиґа-2021" – фильме "Атлантида".