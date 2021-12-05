Что мешает сильным и независимым женщинам создать счастливые отношения – мнение экспертов

Почему сильные и независимые женщины одиноки / Фото: unsplash.com

Успешная карьера, хорошая зарплата, свой дом, автомобиль, но почему-то до сих пор одна… Ранее мы рассказывали, что ученые уже нашли способ, как справиться с одиночеством. Ведущий проекта "Я везу тобі красу" на канале "Украина" Юрий Царев разобрался, в чем же причина одиночества сильных женщин.

В чем причина

"Я и полку могу сама прибить, и розетку починить, и колесо поменять", – о своих умениях рассказали уже многие героини мейковер-шоу "Я везу тобі красу". И порой это приходится делать не потому, что нет мужчины рядом, просто он делает не так, как надо, и потом вдруг исчезает.

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Женщинам мешает привычка все контролировать и тянуть одеяло на себя, – объяснил стилист. – Мужчины этого не любят и сбегают. Такой женщине нужно отдавать бразды правления партнеру и доверять ему.

Что делать

Поступать как женщина, то есть научиться отпускать ситуацию, можно с помощью советов учительницы аргентинского танго.

Какая задача партнерши? Не суетиться и не делать того, что не предлагает партнер, – советует танго-терапевт Эмма Кологривова. – Когда чувствуешь партнера и доверяешь ему, тогда получается очень красивый танец. Это же работает и в отношениях.

Нередко сильная и независимая на работе, в отношениях такая женщина ведет себя как девочка.

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Но когда женщина демонстрирует то, что она маленькая, то мужчина реагирует на нее, как на девочку, а не как на сексуальную и привлекательную женщину, – заметил эту ошибку в поведении некоторых героинь арт-коуч Юрий Царев.

То есть мужчина берет на себя роль отца или старшего друга и не видит в женщине партнершу для отношений.

Если говорить о внешнем виде, то бывают крайности: либо слишком много ярких акцентов в образе, которые транслируют: "Обратите на меня внимание! У меня давно нет отношений", либо серая и неприметная одежда.

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Когда женщина не считает себя красивой и постоянно ищет в себе какие-то изъяны, то она и одежду выбирает скромную и неприметную, – объяснил топ-стилист Юрий Царев. – А я же вижу такую женщину в роскошном платье, на каблуках, которая идет и несет себя, уверенная в том, кто она есть на самом деле.

Один из экспертов шоу "Я везу тобі красу" стилист-визажист Марина Борщевская – сильная, но при этом невероятно женственная; независимая, но находится в счастливых отношениях. Ее совет был очень кстати для одной из участниц проекта.

Когда женщина сильная и независимая, ей сложно найти еще более независимого мужчину. Поэтому, иногда, нужно позволить себе быть слабой, нежной, женственной, – рассказала стилист-визажист Марина Борщевская. – И тогда обязательно найдется тот, кто захочет вас оберегать.

Смотрите мейковер-шоу "Я везу тобі красу" с понедельника по четверг в 10:00 на канале "Украина".

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