Что делать, если смартфон упал в воду: пошаговая инструкция

Если смартфон упал в воду, то это еще не повод покупать себе новый телефон

Недавно мы давали совет о том, как почистить клавиатуру ноутбука в домашних условиях. Теперь очередной дельный совет для тех, кто уронил свой смартфон в воду. Не спешите прощаться с "утопленником", ведь его еще можно вернуть к жизни. Причем, справиться с этим может практически каждый.

Смартфон в воде / Фото: pixabay.com

Многие из нас попадали в ситуацию, когда по каким-то причинам смартфон падал в воду. Но мало кто может сразу сориентироваться, что делать, если телефон оказался в воде. В эти моменты дорога каждая минута, ведь чем быстрее вы предпримите нужные действия, тем большая вероятность спасти телефон. А теперь пошаговая инструкция, что нужно делать.

1. Как только смартфон попал в воду, его нужно немедленно оттуда извлечь.

2. Отключите смартфон, нажав кнопку "Выключить". Если этого не сделать, может произойти замыкание в самом устройстве и после этого его уже вряд ли можно вернуть к работе.

3. В идеале, конечно, изъять батарею из смартфона, который упал в воду. Сделать это непросто, ведь нужна специальная отвертка и сноровка. Но если вы все же изымете аккумулятор из смартфона, это значительно повысит шансы на его дальнейшую работу.

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4. Дальше положите смартфон в сухом месте, чтобы он побыстрее высох. Если на смартфоне есть чехол, то нужно немедленно его снять – так влага будет быстрее испаряться из устройства. Специалисты советуют поместить намокший смартфон в рис или же в соль. Эти пищевые компоненты быстро возьмут на себя всю влагу, что поможет устройству поскорее высохнуть.

5. Также перед тем, как оставлять смартфон сушиться, нужно вынуть из него все карты памяти, а также SIM-карту. Специалисты также советуют протереть эти карточки легким раствором спирта, чтобы в дальнейшем не было окисления карточек.

Чего не нужно делать

Многие считают, что намокший смартфон можно просушить феном и он сразу будет работать. Но это заблуждение. Все дело в том, что если направить фен на смартфон, то поток теплого воздуха просто разгонит воду по всему устройству, а это еще более усугубит ситуацию. Потому забудьте о фене, а просто оставьте смартфон высохнуть самостоятельно.

Кроме того, есть также мнения, что смартфон можно просушить в микроволновой печке, но даже не думайте об этом методе. Смартфон в микроволновке сломается окончательно.

Напомним, ранее мы писали о том, что теперь с помощью смартфона можно виртуально побывать в зоне отчуждения. Для этого создали специальное приложение.

Ранее мы также сообщали о том, какие ультрабюджетные смартфоны можно выбрать до трех тысяч гривен.