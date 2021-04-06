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Как самостоятельно почистить клавиатуру ноутбука (видео)

Сегодня, 12:51

Клавиатуру нужно регулярно чистить иначе она может даже сломаться

Мы уже писали о том, как самостоятельно наклеить защитное стекло на свой смартфон, а теперь даем еще один лайфхак – как собственноручно почистить клавиатуру ноутбука или компьютера от грязи и пыли. Советы очень простые и не займут много времени.

Как почистить клавиатуру ноутбука
Как почистить клавиатуру ноутбука
Фото: Скриншот из YouTube

Нужен регулярный уход за клавиатурой

Клавиатура в ноутбуке или в компьютере является очень важным элементом в работе устройства, а потому за ней как следует нужно ухаживать. В клавиатуре всегда скапливается большое количество крошек и пыли. Также в ней могут быть даже волосы из бровей и ресниц, ведь фактически голова пользователя всегда находится практически над самой клавиатурой.

Потому первое, что нужно сделать перед очисткой клавиатуры – просто перевернуть ее и потрясти. Таким образом с клавиатуры выпадут все крошки и крупная пыль, а также небольшие волосы.

После этого стоит использовать специальные салфетки по уходу за оргтехникой. Все дело в том, что обычные спиртовые салфетки могут запросто повредить краску букв, которая нанесена на клавиатуру. Так что используйте только специальные салфетки, с помощью которых можно очистить клавиши от грязи.

Но этот метод полностью не очистит клавиатуру от пыли, а потому следует использовать пылесос, чтобы изъять всю оставшуюся грязь из-под клавиш. Но если у вас есть лишние деньги, еще лучше применить специальный баллончик, в котором содержится сжатый воздух. Под давлением весь мусор просто выдуется из-под клавиш.

При сильном загрязнении придется снимать клавиши

Если же загрязнение клавиатуры довольно сильное и поверхностная очистка не помогает, придется снимать кнопки с клавиатуры. Аккуратно подденьте клавишу, например, пинцетом или маленькой плоской отверткой, а затем протрите внутреннюю часть клавиш тем же спиртом. Главное, чтобы он не попадал на краску, которой нанесены буквы. Также не забывайте перед тем, как снимать клавиши, сфотографировать клавиатуру. По фотографии вы сможете легко поставить клавиши в нужном порядке обратно.

Если же вдруг на вашу клавиатуру попала вода, быстро переверните ее и потрясите. Сразу после этого протрите клавиши сухой тряпкой. Оставьте устройство на ночь, чтобы оно полностью высохло, а затем может пользоваться им.

И не забывайте также протирать весь корпус ноутбука, чтобы держать его в чистоте. Для этого купите специальный спрей, который можно просто распылить на тряпку и очистить корпус устройства.

Как почистить клавиатуру ноутбука
Видео: YouTube

Напомним, ранее мы сообщали о том, какие приложения нужно немедленно удалить со своего смартфона.

Также мы писали о том, что в смартфоны на Android может проникнуть шпионское программное обеспечение.

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