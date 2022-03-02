Что делать, если оказался под завалом дома – 7 важных шагов

Если оказался под завалом дома, то разбирать завал можно только если никто не отозвался на крики о помощи, и то, очень аккуратно / Фото: istockphoto.com, Instagram: alexlourie.photo

Если случился обвал после обстрела войсками РФ вашего дома или другого помещения, и вас завалило обломками, знайте – спасатели оперативно отреагируют и приедут спасать. Что делать, если рухнул обстрелянный дом, рассказали в центре общественного здоровья МОЗ.

Если случился обвал, то следуйте следующим советам:

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Зовите на помощь, если вас кто-то услышал и отозвался – сообщите, что именно случилось и где вы находитесь. Ожидайте спасателей, если вам удалось сообщить об аварии и угрозе вашей жизни. Если же никто не отозвался, то попробуйте аккуратно освободить руки и ноги. Затем рассмотрите, какими предметами вас завалило. Если они небольшие и не тяжелые, то можно постараться очень аккуратно начать разбирать завал. Очень важно не зацепить те конструкции, на которых все держится. Можно укрепить образовавшийся "потолок" обломками – мебели и т.д. Если непонятно, чем вас завалило или предметы очень тяжелые, то продолжайте звать на помощь. В перерывах – продолжая разбирать завал. Когда получилось освободиться, в первую очередь осмотрите себя. Если получили травмы – то постарайтесь оказать помощь, остановить кровь. В случае, если ваша аптечка не рядом или нет возможности до нее дотянуться, можно попытаться оторвать кусок одежды и сделать повязку. Когда сломана рука или нога, ее нужно зафиксировать – если рядом обломок мебели и т.д., используйте его как шину. Если выбраться не получается, а мобильный телефон далеко от вас, стучите по батареям, зовите на помощь.

Если получилось освободиться из-под обвала, в первую очередь осмотрите себя, постарайтесь оказать самопомощь, если ранены или получили травму / Фото: istockphoto.com

Пока вы ждете спасателей, важно постараться избежать переохлаждения: подумайте, что можно подстелить под себя на пол. Ложитесь на бок, подложите под себя руку (руки меняйте, поочередно подкалывая то одну, то другую, если нет травм, естественно). Колени подтяните к груди и ожидайте помощи. Главное – помните, что вас обязательно будут искать!

Если пострадали ваши родственники или близкие люди, пережить трагедию помогут психологические советы: "Как пережить смерть близкого человека во время войны с Россией".

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Если ранен кто-то рядом с вами, то важно оказать ему помощь читайте "Как оказать доврачебную помощь раненому или человеку в обмороке".