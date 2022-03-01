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Как пережить смерть близкого человека во время войны с Россией

Светлана Евсеева Светлана Евсеева Редактор Life Сегодня
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1 марта, 16:25
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Если умер или погиб близкий человек, важно не игнорировать свою боль, не ругать себя, а постараться принять поддержку от людей, которые проявляют заботу о вас
Пережить смерть близкого человека во время войны с Россией поможет поддержка близких и психологическая помощь
Пережить смерть близкого человека во время войны с Россией поможет поддержка близких и психологическая помощь / Фото: istockphoto.com, Instagram: alexlourie.photo

Смерть близкого человека – это нелегкое испытание, скорбь, потеря, принятие которой требует времени. Как морально пережить смерть того, кто погиб из-за войны с Россией и был вам дорог – рассказали в МОЗ Украины.

Скорбь по умершему, когда она пройдет?

Скорбь по умершему или погибшему – опыт очень индивидуальный, и быстрого способа, как перестать меньше скучать по тому, кого больше нет рядом, не существует. То, что вы скучаете и как это происходит, зависит от типа вашей личности, жизненного опыта, вашей веры и того, насколько значима для вас была потеря.

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Не пытайтесь ставить себе временные рамки, как долго вам скорбеть. Этот процесс нельзя ускорить, заживление душевных ран происходит медленно, Некоторые люди начинают чувствовать себя лучше через недели или месяцы. Для других процесс скорби измеряется годами.

В независимости от вашего переживания горя, постарайтесь быть терпеливым с собой и разрешить процессу разворачиваться естественным образом
В независимости от вашего переживания горя, постарайтесь быть терпеливым с собой и разрешить процессу разворачиваться естественным образом / Фото: Pexels

Но в независимости от вашего переживания горя, постарайтесь быть терпеливым с собой и разрешить процессу разворачиваться естественным образом. Нет никаких конкретных временных рамок для скорби, сколько вам понадобится времени – дело индивидуальное. Продолжать жить, как раньше – не означает, что вы забыли об утрате.

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Продолжая жить своей жизнью, храните память о тех, кого вы потеряли, как важную часть самого себя. На самом деле, когда мы двигаемся по жизни дальше, воспоминания становятся все более неотъемлемой частью определения людей, которыми мы являемся.

Не стоит игнорировать боль от смерти близкого человека

Позиция игнорировать полностью свою боль или не допускать ее появления, в итоге только усугубит ситуацию. Чтобы пережить горе, важно его признать, принять и активно с ним бороться.

Если не справляетесь с горем потери близкого человека, то обратитесь за онлайн-психологической помощью
Если не справляетесь с горем потери близкого человека, то обратитесь за онлайн-психологической помощью / Фото: istockphoto.com

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Состояние грусти, страха, чувства одиночества – это нормальная, естественная реакция на потерю. То, что вы плачете, не значит, что вы слабак или слабачка. Плач – это нормальная реакция на уныние, но не единственно возможная. Те, кто подавляет слезы, могут чувствовать боль так же глубоко.

Как справиться с процессом скорби?

Признавайте свою боль, принимайте горе, которое вызывает самые разные эмоции у вас. Не отказывайтесь от поддержки тех, кто искренне проявляет заботу о вас. Поддерживайте свое эмоциональное и физическое здоровье, постарайтесь почувствовать разницу между горем и депрессией. Если не справляетесь, то обратитесь за онлайн-психологической помощью.

Также всем нам важно постараться успокоиться и выдержать стресс, читайте "Как успокоиться во время войны с Россией – упражнения от стресса и панической атаки".

Чтобы выйти из шока после увиденных последствий взрывов, читайте здесь.

Светлана Евсеева
Светлана Евсеева Редактор Life Сегодня Больше статей автора
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