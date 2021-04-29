Чистый четверг: прикольные и нежные картинки, открытки и поздравления

Адресуйте радостные поздравления близким людям в самый чистый праздник в году

Вот и пришел самый чистый и умытый день в году – Чистый четверг, который в 2021 году приходится на 29 апреля. Мы желаем вам, чтобы все тревоги, болезни, страхи и неприятности поскорее отступили, чтобы в этот день очистились ваши помыслы, ушли горести, а праздник наполнился здоровьем и радостью.

Не забывайте поднимать настроение родным и близким людям. Смотрите в нашем календаре идеи лучших подарков на главные праздники апреля.

А еще обязательно отправьте близким людям яркие, прикольные, милые, добрые картинки и поздравления в Чистый четверг.

Красивые поздравления в стихах с Чистым четвергом

***

Чистый праздник наступает,

Двери шире открывай.

Из углов да из-под лавок

Сор скорее выметай.



Пусть очистит душу, тело

Добрая водица.

Пасху грязными встречать –

Это не годится.



Чистый день пускай избавит

И от хворей, и от бед.

Я сегодня пожелаю

Вам здоровья, долгих лет!

Чистый четверг: картинки и поздравления

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Поздравления в Чистый четверг своими словами

Поздравляю с Чистым четвергом! Пусть этот день смоет из вашей жизни весь негатив и черные полосы, пусть жизнь станет чистой и светлой! Желаю радости, счастья, успехов, здоровья, семейного благополучия и любви!

Чистый четверг: картинки и поздравления

С Чистым четвергом: добрые пожелания в стихах

***

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Водичкой чистой-чистой

Умыться всем пора,

Смываем все плохое

На радость четверга.



Пусть горести исчезнут,

И беды все пройдут,

Четверг сегодня чистый –

Вас обновления ждут!

Чистый четверг: картинки и поздравления

Чистый четверг: поздравления в праздник

***

В Чистый четверг искупайся скорее,

Станешь ты чище, душевней, добрее.

Чистый четверг так прекрасен собою,

Чистым становишься – телом, душою,

Мысли стремятся покой обрести,

Чтобы над собою духовно расти.

Чистый четверг: картинки и поздравления

С праздником Чистого четверга: пожелания в прозе

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В чистый четверг желаю тебе быть чистым и телом, и душой, жить в мире и не творить зла, быть добрее, терпимее, мудрее и нежнее.

Чистый четверг: картинки и поздравления / Фото: forumsmile

Ранее мы рассказывали о главных приметах Чистого четверга.