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Чистый четверг: прикольные и нежные картинки, открытки и поздравления

29 апреля, 06:00

Ольга Козачок

Адресуйте радостные поздравления близким людям в самый чистый праздник в году

Вот и пришел самый чистый и умытый день в году – Чистый четверг, который в 2021 году приходится на 29 апреля. Мы желаем вам, чтобы все тревоги, болезни, страхи и неприятности поскорее отступили, чтобы в этот день очистились ваши помыслы, ушли горести, а праздник наполнился здоровьем и радостью.

Не забывайте поднимать настроение родным и близким людям. Смотрите в нашем календаре идеи лучших подарков на главные праздники апреля.

А еще обязательно отправьте близким людям яркие, прикольные, милые, добрые картинки и поздравления в Чистый четверг.

Красивые поздравления в стихах с Чистым четвергом

***

Чистый праздник наступает,
Двери шире открывай.
Из углов да из-под лавок
Сор скорее выметай.

Пусть очистит душу, тело
Добрая водица.
Пасху грязными встречать –
Это не годится.

Чистый день пускай избавит
И от хворей, и от бед.
Я сегодня пожелаю
Вам здоровья, долгих лет!

Чистый четверг: картинки и поздравления

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Поздравления в Чистый четверг своими словами

Поздравляю с Чистым четвергом! Пусть этот день смоет из вашей жизни весь негатив и черные полосы, пусть жизнь станет чистой и светлой! Желаю радости, счастья, успехов, здоровья, семейного благополучия и любви!

Чистый четверг: картинки и поздравления

С Чистым четвергом: добрые пожелания в стихах

***

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Водичкой чистой-чистой
Умыться всем пора,
Смываем все плохое
На радость четверга.

Пусть горести исчезнут,
И беды все пройдут,
Четверг сегодня чистый –
Вас обновления ждут!

Чистый четверг: картинки и поздравления

Чистый четверг: поздравления в праздник

***

В Чистый четверг искупайся скорее,
Станешь ты чище, душевней, добрее.
Чистый четверг так прекрасен собою,
Чистым становишься – телом, душою,
Мысли стремятся покой обрести,
Чтобы над собою духовно расти.

Чистый четверг: картинки и поздравления

С праздником Чистого четверга: пожелания в прозе

***

В чистый четверг желаю тебе быть чистым и телом, и душой, жить в мире и не творить зла, быть добрее, терпимее, мудрее и нежнее.

Чистый четверг: картинки и поздравления / Фото: forumsmile

Ранее мы рассказывали о главных приметах Чистого четверга.

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