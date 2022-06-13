Чем полезен зеленый лук и как его правильно есть – 3 совета диетолога

Зеленый лук содержит много полезных веществ, а правильнее его есть в сыром виде, если нет противопоказаний / Фото: Коллаж: Сегодня, freepik.com

Зеленый лук и его "брат" лук репчатый помогут при простуде, снижают уровень вредного холестерина, а еще предотвращают развитие атеросклероза. Как есть лук и зеленьс максимальной пользой для здоровья – рассказала в инстаграме диетолог Светлана Фус.

Перья зеленого лука содержат витамины, минеральные и другие питательные вещества. В одной столовой ложке измельченного зеленого лука всего 1 ккал, в нем нет жира, белков и углеводов, поэтому тем, кто следит за весом, стоит включать лук в свой рацион.

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Перья зеленого лука содержат витамины, минеральные и другие питательные вещества. / Фото: Depositphotos

Также зеленый и репчатый лук повышает аппетит, помогает стимулировать пищеварение. Но при уже имеющихся заболеваниях пищеварительных органов зеленый и репчатый лук в сыром виде не рекомендован, поскольку он может вызвать еще большее раздражение слизистой оболочки.

Чтобы получить максимум пользы от зеленого лучка и свежей зелени в целом, соблюдайте простые правила:

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Класть лук и зелень в суп или второе блюдо во время приготовления следует не раньше, чем за 5-10 минут до полной готовности блюда.

Знайте, что витамин С и фолиевая кислота разрушаются при термической обработке, поэтому главным образом зелень следует употреблять именно в свежем и сыром виде.

Добавляйте зелень и зеленый лук (по возможности) при каждом приеме пищи. Мойте их под проточной водой, так вы снизите количество пестицидов. Тщательное мытье также убережет вас от риска заражения гельминтами и токсоплазмами.

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