Чем заменить каменную соль – 5 советов пищевого технолога

Соль полезна только в небольших количествах, а заменить поваренную соль можно морской, соевым соусом, бульонными кубиками, специальными приправами и специями

Пищевой технолог советует заменить каменную соль морской, а также соевым соусом или специями / Фото: unsplash.com, freepik.com

В студию программы "Ранок з Україною" канала "Украина", которая выходит в 8:30 в эфире "Індиго TV", пришла пищевой технолог Елена Сидоренко. В интервью с ведущими утреннего шоу Лилией Ребрик и Анатолием Анатоличем эксперт рассказала, может ли морская соль заменить каменную и какие существуют заменители самой известной приправы.

Рекомендовано употреблять всего 5 г соли в сутки, а она есть чуть ли не в каждом готовом для употребления продукте / Фото: freepik.com

Реклама

Эксперты отмечают – соль полезна для организма человека, но в определенном количестве. Так, рекомендовано употреблять всего 5 г соли в сутки, а она, как правило, есть чуть ли не в каждом готовом для употребления продукте. Однако для каждой хозяйки на кухне соль является обязательной составляющей большинства блюд.

Чем же заменить ее – рассказала пищевой технолог в "Ранку з Україною":

Соевый соус. Это отличный заменитель соли. Он достаточно концентрированный и имеет выраженный вкус, так что минимального количества продукта будет достаточно для приготовления мясных, рыбных блюд и даже салатов. Кубики бульона. Эксперт уверяет, состав этого продукта не является 100% натуральным и полезным, но в умеренных дозах вреда организму не нанесет. Поэтому в крайних случаях можно использовать и такие приправы. Специальные приправы с солью. В таких смесях много пряностей и трав, поэтому они будут прекрасной альтернативой соли. Как правило, в них нет ароматизаторов и искусственных заменителей, а пряности придадут блюду вкус и снизят потребность добавления соли. Морская соль. Это та же соль естественного происхождения, но вываренная. По словам пищевого технолога, морская соль более полезна, чем обычная, ведь в ней есть много дополнительных микроэлементов. Но потреблять можно только пищевую соль, та, которая продается в аптеке или косметических магазинах, предназначена исключительно для наружного использования. Следует внимательно читать состав, в нем не должно быть ароматизаторов и масел. Сванская соль – соль с разными пряностями. Она довольно часто используется в приготовлении разных блюд, особенно мясных.

Прежде всего советую меньше потреблять соли, ведь все готовые изделия, которые вы покупаете в магазине, даже кондитерские, имеют ее в своем составе. Поэтому за сутки каждый потребляет необходимое количество соли. Кроме того, используйте лимон или грейпфрут – это придает пикантности блюду так же, как и пряности, – комментирует пищевой технолог Елена Сидоренко в эфире "Ранку з Україною". – У нас есть все для того, чтобы мы не испытывали дефицита соли, наоборот – существует проблема ее избытка".

Видео программы "Ранок з Україною" можно посмотреть по ссылке. Напомним, что канал "Украина" продолжает транслировать общенациональный марафон "Єдині новини" и участвовать в его производстве. Любимые программы и сериалы канала "Украина" выходят в эфире телеканала "Індиго TV".

Реклама

Также мы писали, как начать есть меньше соли для здоровья сердца и в каких продуктах она "прячется".