Меню
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Изменить язык на: UA

Перейти к новостям Україна 24
🔴 Ситуация в Северодонецке ⚡ Обстрелы городов Украины 🌱 Троица 2022 💲 Что с долларом?

Что ждет украинцев

Зеленская о муже

Выпускной 2022

Новая пандемия?

Суперфуд по-украински

I love Kyiv
СЕГОДНЯ Lifestyle Здорово

Чем заменить каменную соль – 5 советов пищевого технолога

Светлана Евсеева Светлана Евсеева Редактор Life Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
12 июня, 11:00
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Соль полезна только в небольших количествах, а заменить поваренную соль можно морской, соевым соусом, бульонными кубиками, специальными приправами и специями
Пищевой технолог советует заменить каменную соль морской, а также соевым соусом или специями
Пищевой технолог советует заменить каменную соль морской, а также соевым соусом или специями / Фото: unsplash.com, freepik.com

В студию программы "Ранок з Україною" канала "Украина", которая выходит в 8:30 в эфире "Індиго TV", пришла пищевой технолог Елена Сидоренко. В интервью с ведущими утреннего шоу Лилией Ребрик и Анатолием Анатоличем эксперт рассказала, может ли морская соль заменить каменную и какие существуют заменители самой известной приправы.

Рекомендовано употреблять всего 5 г соли в сутки, а она есть чуть ли не в каждом готовом для употребления продукте
Рекомендовано употреблять всего 5 г соли в сутки, а она есть чуть ли не в каждом готовом для употребления продукте / Фото: freepik.com

Реклама

Эксперты отмечают – соль полезна для организма человека, но в определенном количестве. Так, рекомендовано употреблять всего 5 г соли в сутки, а она, как правило, есть чуть ли не в каждом готовом для употребления продукте. Однако для каждой хозяйки на кухне соль является обязательной составляющей большинства блюд.

Чем же заменить ее – рассказала пищевой технолог в "Ранку з Україною":

  1. Соевый соус. Это отличный заменитель соли. Он достаточно концентрированный и имеет выраженный вкус, так что минимального количества продукта будет достаточно для приготовления мясных, рыбных блюд и даже салатов.
  2. Кубики бульона. Эксперт уверяет, состав этого продукта не является 100% натуральным и полезным, но в умеренных дозах вреда организму не нанесет. Поэтому в крайних случаях можно использовать и такие приправы.
  3. Специальные приправы с солью. В таких смесях много пряностей и трав, поэтому они будут прекрасной альтернативой соли. Как правило, в них нет ароматизаторов и искусственных заменителей, а пряности придадут блюду вкус и снизят потребность добавления соли.
  4. Морская соль. Это та же соль естественного происхождения, но вываренная. По словам пищевого технолога, морская соль более полезна, чем обычная, ведь в ней есть много дополнительных микроэлементов. Но потреблять можно только пищевую соль, та, которая продается в аптеке или косметических магазинах, предназначена исключительно для наружного использования. Следует внимательно читать состав, в нем не должно быть ароматизаторов и масел.
  5. Сванская соль – соль с разными пряностями. Она довольно часто используется в приготовлении разных блюд, особенно мясных.

Прежде всего советую меньше потреблять соли, ведь все готовые изделия, которые вы покупаете в магазине, даже кондитерские, имеют ее в своем составе. Поэтому за сутки каждый потребляет необходимое количество соли. Кроме того, используйте лимон или грейпфрут – это придает пикантности блюду так же, как и пряности, – комментирует пищевой технолог Елена Сидоренко в эфире "Ранку з Україною". – У нас есть все для того, чтобы мы не испытывали дефицита соли, наоборот – существует проблема ее избытка".

Видео программы "Ранок з Україною" можно посмотреть по ссылке. Напомним, что канал "Украина" продолжает транслировать общенациональный марафон "Єдині новини" и участвовать в его производстве. Любимые программы и сериалы канала "Украина" выходят в эфире телеканала "Індиго TV".

Реклама

Также мы писали, как начать есть меньше соли для здоровья сердца и в каких продуктах она "прячется".

Светлана Евсеева
Светлана Евсеева Редактор Life Сегодня Больше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Life
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Последние новости
Больше новостей
Новости шоу-бизнеса
Читать еще
Лайфхаки для жизни
Больше хаков
Мust Have июня
Розовая панама
Где купить?
Instagram недели
Аккаунт украинского кота-блогера Бандеры
Подписаться
Смотреть фото
Сохранить в закладки
Тренд на принты
Обновляем летний гардероб
Клетчатые принты

Клетчатые принты

Патриотичные оттенки

Патриотичные оттенки

Polka Dot принт

Polka Dot принт

Купить украинское🇺🇦
Твой полезный Telegram
SaveUa

SaveUa

Связывает волонтеров с людьми, которым нужна помощь

 Убежище для украинцев

Убежище для украинцев

Для нуждающихся в убежище переселенцев

 Нам по дороге

Нам по дороге

Кто ищет автомобиль, чтобы выехать в другой город

 Жгут 2.0.

Жгут 2.0.

Как оказывать первую медицинскую помощь

 Готов ко всему

Готов ко всему

Практические советы по выживанию и обороне

 Убежища Киева

Убежища Киева

Ближайшие укрытия в режиме реального времени (столица)

 Будь в безопасности! Эвакуация

Будь в безопасности! Эвакуация

Актуальная ситуация на границах и информация для переселенцев
Чат-бот Разговорник U-гайд
Продукты исключительной полезности
Украинские суперфуды
Узнать
Как выехать за границу студентам призывного возраста
Лайфхак недели
Разъяснения пограничников

НацЭфир

Фронт

Главные темы

Погода

Telegram
Life
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять